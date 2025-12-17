Evropští politici se celý rok 2025 snažili sami sebe přesvědčit, že americký prezident Donald Trump je sice nepředvídatelný a nekonzistentní, ale nakonec zvládnutelný. Pokaždé když Trump nebo členové jeho administrativy zaútočili na Evropu, politici na starém kontinentu přijali úder s nuceným úsměvem a snažili se současnému vládci Bílého domu lichotit. Tahle taktika, spoléhající se na Trumpovu ješitnost, ale znovu a znovu selhává.
Ve válce na Ukrajině se americký prezident opakovaně stavěl na ruskou stranu. Počínaje veřejným ponižováním ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v oválné pracovně a konče mírovým plánem, který působí, jako kdyby ho Američanům nadiktovali sami Rusové. Na počátku prosince pak Spojené státy zveřejnily novou strategii národní bezpečnosti, v níž redefinovaly politiku úzkého transatlantického spojenectví, které bylo základní složkou mezinárodních vztahů od konce druhé světové války.
Dokument kritizuje evropské vlády za přístup k migraci i válce na Ukrajině, hovoří o tom, že Evropa míří k „civilizačnímu zániku“ a že USA mají na evropském kontinentu podporovat „vlastenecké“, tedy pravicové a euroskeptické strany. Nová strategie zároveň volá po stabilitě vztahů USA s Ruskem a tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance.
Ve zkratce – současná americká administrativa upřednostňuje vztahy mezi USA a Ruskem a usiluje o oslabení Evropské unie. Je nejvyšší čas, aby si Evropa uvědomila, že pokud jde o válku mezi Ruskem a Ukrajinou a bezpečnost kontinentu, je v tom lepším případě sama. V tom horším čelí dvěma protivníkům: Rusku na východě a Trumpovým Spojeným státům na západě.
