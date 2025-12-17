Pokud se budou Ukrajinci bránit ruské agresi ještě v polovině června příštího roku, bude to znamenat dvě věci: ruská válka na Ukrajině se zapíše do dějin jako konflikt delší než první světová válka a Kyjev dostal masivní podporu z Evropy, ať už ve formě peněz či zbraní.
Předvídat vývoj války je krajně obtížná disciplína, zejména v situaci, kdy často silácká vyjádření evropských politiků nejsou doprovázena odpovídajícími činy. Hlavní problém Evropy v případě ruské agrese je, že nemá plán, jak válku ukončit, a co by mělo být realistickým výsledkem. Navrácení Ukrajiny do hranic z roku 1991 – ač by to bylo to nejlepší řešení z pohledu evropské bezpečnosti – takovým realistickým výsledkem není. I tato nejednoznačnost přispívá k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin nemá potřebu jednat o ukončení války.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.