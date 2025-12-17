Nové byty dražší oproti loňsku více než o desetinu, ceny jednotek ve starších bytových domech meziročně vyšší dokonce skoro o pětinu. Dlouhodobě napjatý realitní trh letos zažil další vlnu zdražování. Je ovšem pokračování růstového trendu nevyhnutelné i v příštím roce? Za určitých okolností ne. Týdeník Ekonom analyzoval několik možných scénářů, které by mohly vést naopak ke zlevnění bytů či nájmů. Jakkoliv se některé z nich mohou zdát nepravděpodobné, historie ukazuje, že pády cen nemovitostí v Česku v posledních dvou dekádách vždycky přišly nečekaně, navzdory prognózám realitních makléřů nebo developerů.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.