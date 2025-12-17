Českou společnost stíhá v posledních letech rána za ranou. Vysoká inflace, nedostupnost bydlení, válka na Ukrajině, klimatická krize. „Všechno to jsou věci, které k nám přicházejí jako nějaká přírodní katastrofa. Udeří a my před těmi ranami jen uhýbáme, aniž bychom postupovali vpřed s nějakým plánem,“ říká sociolog Pavel Pospěch. České společnosti podle něj chybí vize a možná i společný příběh, který by ji stmeloval.
