Končící rok přinesl v české ekonomice překvapení. A to pozitivní. Z jarních predikcí růstu kolem 1,7 procenta se odhady za celý rok posouvají k hranici 2,5 procenta. Po letech inflačních šoků, energetické krize a stagnace se ekonomika konečně nadechla. Úleva však při pohledu do roku 2026 a dalších let rychle střídá nový typ varování. Česko totiž naráží na limity svého dosavadního růstového modelu. Pokud má růst pokračovat, nepůjde to dlouhodobě „samospádem“.
