Více než půl milionu pracovních míst v ohrožení a téměř sedm desítek profesí, které čeká postupný zánik. Český trh práce čekají v příštím desetiletí převratné změny a přesuny desítek tisíc lidí mezi sektory ekonomiky kvůli hledání nového zaměstnání. Hlavní roli v tomto vývoji bude hrát automatizace, robotizace, uvedení umělé inteligence do ostré praxe a nepříznivý demografický vývoj a stárnutí populace.
Letošní rok ještě tak dramatický nebude. Firmy v Česku si zatím spíš osahávají, co všechno nové technologie umí. Přesto lze už dnes z dat personálních agentur či informací z byznysu pozorovat, nad kterými obory se smráká. Zatímco o některé profese se firmy přetahují, u jiných, především méně kvalifikovaných, stojí zájemci fronty a většina z nich neuspěje. Personalisté proto radí: kdo nechce být překotným vývojem na trhu práce zaskočen, měl by už dnes rozšiřovat své znalosti, aby nabídl ke svým dosavadním dovednostem něco navíc.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.