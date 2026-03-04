Už čtyři roky se Rusko snaží podmanit si Ukrajinu. Putin kvůli tomu ždíme ruskou ekonomiku a na jeho válečné rozmary směřuje velká část státního rozpočtu. Válečnou mašinerii Kremlu dotovaly v minulých letech skrze odvody do státního rozpočtu miliardovými částkami také velmi ziskové dcery evropských bank, které se z ruského trhu po invazi nestáhly. I když své aktivity některé postupně utlumují, zlatou klec evidentně není jednoduché opustit. Zaměřili jsme se proto na to, jak se změnil jejich byznys, na čem teď nejvíc vydělávají a proč jejich pokusy z Ruska odejít selhávají.
