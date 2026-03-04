Pokud se vydáte do severočínské provincie Šan-si, srdce tamního uhelného průmyslu, čeká vás pohled na průmyslovou modernizaci v brutálním měřítku. Hlavní roli tu nehrají horníci se sbíječkami, ale robotická rypadla těžící antracit stovky metrů pod zemí. Zatímco Evropa uhelné revíry rekultivuje na jezera, Čína i při těžbě spoléhá na umělou inteligenci, která má zajistit, aby ani tuna černého zlata nepřišla nazmar. Počet takových „inteligentních“ dolů se zvyšuje, podle čínských úřadů už přesahuje polovinu těžebních kapacit v provincii.
Pro Evropana je to lekce pragmatismu: ideologické debaty o tom, zda uhlí ano, či ne, v Číně často přebíjí jednoduchá myšlenka. Platí, že se investuje do všech zdrojů, které dokážou zajistit stabilní dodávku energie. Uhlí zůstává jedním z pilířů, které mají zaručit, že se světová manufaktura nezastaví ani ve chvílích, kdy nefouká vítr a nesvítí slunce.
