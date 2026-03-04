Nutnost zapojení generace Z na pracovišti byla poslední roky jedním z hlavních témat personalistů i vedení firem. S rozšířením nástrojů umělé inteligence a větší snahou o úspory ale přišel zlom. A nové technologie začaly nahrazovat role určené právě lidem na začátku kariéry. Ti teď pro získání práce podle svých představ musí umět daleko více než dříve. Některé z firem ale začaly zjišťovat, že se bez juniorů přece jen neobejdou.
