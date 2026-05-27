Energetická infrastruktura měnila vlastníky v poslední době poměrně často. V Česku se prodávaly plynárenské distribuce Gas Distribution a GasNet, ještě předtím páteřní plynovody Net4Gas. Pokud jde o elektřinu, skupina Emma Capital Jiřího Šmejce aktuálně přebírá rumunskou distribuci Evryo Group, kterou v minulosti vlastnil ČEZ. A na západě zase německý stát vykupuje podíly v největší tamní přenosovce TenneT coby součást snah posílit svůj vliv ve strategických „velkých drátech“, které jsou v Německu netradičně v privátních rukou.
Všechny tyto dealy však může zastínit chystaná nabídka menšinového podílu ve společnostech ČEZ Distribuce a GasNet coby předstupeň záměru vlády na převzetí stoprocentní kontroly nad elektrárnami energetické skupiny. Distribuční firmy ČEZ se sice budou prodávat v balíku společně s prodejem energií 3,2 milionu zákazníkům, segmentem energetických služeb ESCO, tradingem a případně telekomunikacemi, nikdo však nepochybuje, že právě 171 tisíc kilometrů drátů a 70 tisíc kilometrů plynovodů budou tím, o co budou mít investoři primárně zájem.
Detaily transakce, která má potenciál stát se největším majetkovým přeskupením v Česku příštích let, budou akcionáři ČEZ projednávat na valné hromadě 1. června. Plán je však zatím znám jen v základních obrysech a mnoho klíčových bodů zůstává zastřených. Jaké jsou tedy možné scénáře, kolik může prodej vynést a jaké jsou klíčové momenty, na které by se měli podílníci ČEZ i potenciální zájemci o distribuci zaměřit?
