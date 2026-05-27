V oblasti hazardního průmyslu dnes výrazně roste fenomén nelegálních webů a podvodných kampaní, které zneužívají značky důvěryhodných společností. Největší provozovatel loterií a her v Česku Allwyn potvrzuje výrazný nárůst počtu podvodných webů a reklam, které zneužívají jeho značku, vizuální identitu nebo názvy produktů.
„Evidujeme v průměru okolo deseti případů denně, kdy, zatímco se procesuje jedna blokace, nelegální provozovatel už má několik nových webů,“ říká Kateřina Muráni, manažerka Zodpovědného hraní ve společnosti Allwyn Česko. Podvodné kampaně se objevují zejména na sociálních sítích a často lákají uživatele na vysoké výhry bez limitů nebo bez ověření věku. Cílem bývá získání peněz, údajů o platebních kartách nebo přihlašovacích údajů.
Nelegální hazard nepředstavuje jen reputační problém pro legální provozovatele, ale především ohrožuje samotné hráče. Parazituje na důvěře v zavedené značky a záměrně obchází pravidla, která mají spotřebitele chránit.
„Umožňuje hrát i dětem a mladistvým. Zároveň cílí na osoby zapsané v Rejstříku vyloučených osob, tedy lidi, kteří mají ze zákona hraní omezené,“ zdůrazňuje Muráni.
Na rozdíl od legálního trhu nelegální provozovatelé zcela ignorují sebeomezující opatření, limity nebo povinný „panic button“, tlačítko na zablokování hraní, které v Česku slouží k ochraně hráčů. Nelegální weby nejsou regulované, neposkytují ochranu finančních prostředků ani osobních údajů a nenabízejí žádné mechanismy zodpovědného hraní.
Riziko zneužití platebních údajů
Letos v lednu Sazka změnila svůj název na Allwyn, podvodné weby na rebranding zareagovaly během chvíle. „Podvodné nabídky pod novou značkou vznikaly prakticky okamžitě. Situaci navíc výrazně urychluje rozvoj nástrojů umělé inteligence, které umožňují během několika minut vytvářet velmi věrohodné kopie webů, aplikací nebo reklamních kampaní,“ potvrzuje manažerka Zodpovědného hraní.
Allwyn Česko dostává několikrát měsíčně hlášení o zneužití Bank ID a eviduje i případy klientů, kterým byly prostřednictvím falešných stránek zneužity platební údaje. „Aktivně proto investujeme do ochrany zákazníků i značky. V rámci skupiny využíváme specializované služby online brand protection, které pomáhají vyhledávat a blokovat podvodné weby a reklamy. Aktivně také podáváme podněty Celní správě a spolupracujeme s dalšími institucemi. Současný systém je však často pomalý a nelegální subjekty mezitím vytvářejí nové stránky a kampaně,“ uvádí Muráni.
Do budoucna bude podle ní zásadní širší spolupráce mezi státem, technologickými platformami a bankovním sektorem. Inspirací mohou být například skandinávské země, kde banky aktivně blokují platby směrem k nelegálním provozovatelům hazardu.
Vedle nelegálních webů se objevují i nové trendy, které je třeba průběžně sledovat. Jedním z nich jsou takzvané prediction markets — platformy umožňující sázení na společenské, politické nebo ekonomické události. „Tento model se v zahraničí rychle rozvíjí a dle našeho názoru naplňuje definici hazardní hry, jeho provozování bez příslušného povolení může být v rozporu se zákonem. Oficiální stanovisko regulátora však zatím není k dispozici,“ říká Muráni s tím, že zodpovědné hraní dnes není jen téma hazardního průmyslu. Je součástí širší debaty o digitální bezpečnosti i ochraně spotřebitele.
Text vznikl ve spolupráci se společností Allwyn Česko.
