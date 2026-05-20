Mladí lidé už nežijí, aby pracovali, jako jejich rodiče, ale pracují, aby žili. Proto požadují, aby zaměstnavatelé respektovali jejich požadavek mít dostatek času na osobní život. Přesto si pohodu často neužívají a život jim komplikují značné psychické problémy. Trápí je úzkosti kvůli změně klimatu, válkám, obavy o ekonomickou soběstačnost či strach z nástupu umělé inteligence. „Už za mileniálů se říkalo, že ti jsou první, kteří se nebudou mít lépe než jejich rodiče. To platí i pro dnešní mladé, přinejmenším to tak vnímají. A mají z toho strach,“ říká Petra Průšová, šéfka české pobočky výzkumné agentury Kantar. Tedy společnosti, která už léta zkoumá životní styl domácí populace. V rozhovoru hovoří o vztahu mladých lidí k politice, veřejným záležitostem i samotnému Česku.
