Už více než 1,5 miliardy korun na zbraně pro Ukrajinu vybrali Češi prostřednictvím iniciativy Dárek pro Putina. Na akci Ekonomu Defence Forum to minulý týden uvedl její zakladatel a také majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek. On sám prý na začátku do pomoci Ukrajině vložil něco kolem 100 milionů korun, kolik to je teď, už neví, nepočítá to. Jak dodal, před válkou by nevěřil, že bude někdy nakupovat zbraně, považoval se vždy za pacifistu, ale konflikt ho přiměl změnit názor. Vzpomněl jsem si v ten moment na jiného známého pacifistu, Lva Nikolajeviče Tolstého. Ten ve Vojně a míru napsal okřídlenou větu: „Spojí‑li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté.“ Dalibor Dědek tuhle prostou, přesto neobyčejnou věc dokázal: spojil dobré lidi pro dobrou věc. Když jsem se ho na konci jeho vystoupení ptal, co by řekl Vladimiru Putinovi do očí, kdyby se s ním potkal, chvíli se zaraženě ošíval a pak jen suše pronesl: „S Putinem, s tím já bych se chtěl potkat leda na jeho pohřbu.“ Ten potlesk z auditoria bych vám přál slyšet.
