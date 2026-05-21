1. Stávka na železnici ochromila New York
Odbory zastupující 3500 pracovníků newyorské Long Island Rail Road zahájily v sobotu stávku poté, co se jim nepodařilo dosáhnout dohody s vedením železnic o mzdových a pracovních podmínkách. Při dopravě na sportovní zápasy a kulturní akce vznikaly v neděli zácpy, statisíce lidí v pondělí ráno nevyrazily do práce.
Federální úřad práce začal svolávat odboráře k návratu k vyjednávání s Metropolitním dopravním úřadem. Varoval, že za železnici neexistuje náhrada, a vyzval dojíždějící, aby pracovali na dálku.
Zástupci pracujících vznesli finanční požadavky „po letech bez zvýšení mezd“. Zaměstnavatel tvrdí, že jejich splnění by mu „zničilo rozpočet“.
