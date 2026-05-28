1. Východní Afrika chce potlačit second hand
Uganda zavedla 30procentní daň na dovoz oblečení z druhé ruky ve snaze podpořit místní oděvní průmysl a chránit životní prostředí. V Keni byl po negativní reakci lidí, kteří se obávali zvýšení cen, podobný návrh stažen.
Second hand má v regionu pověst zboží „po bílých mrtvých lidech“. Východoafrické společenství se před deseti lety pokusilo zakázat jeho dovoz do všech členských států, na nátlak USA akce ztroskotala.
