Zkraje roku rozvířila debatu o spoření na stáří analýza ekonomů CERGE-EI, která kritizovala vysoké poplatky a neefektivitu českého penzijního systému. Demografický vývoj je však neúprosný a samotný státní důchod budoucím generacím důchodců stačit nebude. Šéf České spořitelny – penzijní společnosti Libor Vošický říká, že debata o poplatcích je legitimní, ale to hlavní podle něj spočívá jinde, než o čem se nejvíc mluví. Vstup do systému doplňkového spoření, který je dnes zcela dobrovolný, by měl být pro mladé s nástupem do prvního zaměstnání automatický. V rozhovoru popisuje, jaké typy poplatků by si mohly penzijní společnosti účtovat, jak by se měla změnit role daňových úlev či státní podpory.

Zaznamenali jste v reakci na analýzu CERGE-EI odliv klientů z penzijního spoření, případně rušení smluv?

Nemyslím si, že by studie lidi od penzijního spoření odrazovala. Její autoři spíše vysvětlují, proč považují současný systém za nákladný a proč by bylo vhodné ho upravit. Analýza téma zviditelnila, vnímám ji jako příspěvek do odborné debaty. Odliv klientů jsme nezaznamenali. Naopak i v prvních měsících letošního roku pokračuje zájem o spoření na penzi a přicházejí noví klienti.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67851400-poplatky-u-penzijka-nejsou-to-hlavni-pomohl-by-automaticky-vstup-do-systemu-rika-sef-penzijni-spolecnosti-ceske-sporitelny  