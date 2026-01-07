Zásadní vliv na trh práce v letošním roce bude mít také nová vláda. Klíčovým tématem bude legislativa pro pobyt a zaměstnávání cizinců v Česku. Nejistotu pro firmy zvyšuje fakt, že jednotlivé strany dnešní vládní koalice mají k této otázce odlišné postoje. Zatímco hnutí ANO před volbami slibovalo byznysu vstřícnost a přivedení 100 tisíc zaměstnanců ze zahraničí, SPD Tomia Okamury naopak voliče lákalo na zkomplikování přístupu cizinců na pracovní trh.
Pro lepší představu o roli, kterou pracovníci ze zahraničí hrají v české ekonomice: podle údajů Českého statistického úřadu na začátku loňského roku pracovalo v zaměstnaneckém poměru pro tuzemské podniky přes 845 tisíc lidí z ciziny. To je o půl milionu více než před deseti lety. Příčinou tak dramatického růstu byla především válka na Ukrajině, která do Česka vyhnala stovky tisíc uprchlíků. Ukrajinci tak vystřídali na pozici nejpočetnější zaměstnanecké menšiny u nás dříve vedoucí Slováky; v Česku jich nyní pracuje na 300 tisíc. Vedle toho se ale za poslední dekádu také téměř zdvojnásobil počet Rumunů, Bulharů nebo Poláků. Na pracovních pozicích místních firem ovšem přibylo také bezmála 10 tisíc Filipínců, devět tisíc Mongolů nebo přes šest tisíc Kazachů.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.