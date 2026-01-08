1. Čína chce masivně zvýšit porodnost
Číňané v tomto roce budou platit novou, 13procentní daň z prodeje antikoncepce včetně kondomů. Komerční péče o děti a další podobné služby jsou naopak od daně osvobozeny. I tak se druhá největší ekonomika světa snaží zvýšit porodnost.
Po třiceti letech přichází v politice lidských zdrojů radikální obrat. Reforma daňového systému ruší mnoho výjimek, které platily od roku 1994, kdy Čína ještě prosazovala své desetiletí trvající pravidlo jednoho dítěte.
Populace Číny klesá už tři roky – předloni se narodilo 9,54 milionu dětí, tedy zhruba polovina oproti roku 2014, kdy země začala uvolňovat svá pravidla týkající se počtu dětí, které rodiny smějí mít.
