Regulace nemůže ochránit každého investora a velká rizika na finančních trzích podle člena bankovní rady ČNB Jana Procházky rozhodně nezmizela, pouze změnila podobu. „Kdo není dostatečně opatrný a nechá se okrást, bude okraden,“ říká. V rozhovoru pro Týdeník Ekonom mluví o slabinách českého kapitálového trhu, problematických firemních dluhopisech, střetech zájmů v investičním poradenství i rostoucím vlivu finančních influencerů. Vysvětluje, jak nástup umělé inteligence proměňuje pohled centrálních bank na ekonomiku a proč se ČNB při rozhodování o sazbách musí dívat dál než jen na aktuální inflaci, která by letos mohla začínat jedničkou. (Rozhovor vznikl před útokem USA a Izraele na Írán, pozn. red.).
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.