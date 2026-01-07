Evropa ztratila schopnost vojensky se bránit. Podle filantropa a zakladatele společnosti Eurowag Martina Vohánky je to cena za uplynulých osmdesát let budování blahobytu. „Nejsme připraveni obětovat se anebo alespoň trochu snížit míru vlastního komfortu. I proto musíme v Evropě udělat vše pro to, aby se Ukrajina ubránila,“ dodává. Na novou válečnou realitu jsou podle Vohánky připravené jen dvě armády: ruská a ukrajinská. „Dnes je to hlavně o elektronickém boji, dronech, autonomních systémech a schopnosti sladit všechny složky do funkčního celku. Od logistiky přes zpravodajské informace až po rychlé zpracování poznatků z boje ve zbraňovém vývoji. Fikce filmu Terminátor se stává realitou,“ říká. V rozhovoru pro týdeník Ekonom dále vysvětluje, proč Evropa selhává v prohlubování jednotného trhu, jak vnitřní regulační bariéry brzdí inovace a proč bez zásadních změn ve vzdělávání a regionální politice Česko promarní svůj potenciál.

