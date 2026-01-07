Další výjimečný rok, přesně tak se dá popsat trh nemovitostí v roce 2025. Ceny bytů rostou dvouciferným tempem, poptávka ve velkých městech výrazně překračuje nabídku, kapacity stavebních firem jedou nadoraz. Starší byty podražily o patnáct až dvacet procent podle lokality, novostavby téměř o patnáct procent a domy včetně chat a chalup o desetinu. Nepřekvapí proto, že se průměrná cena nového bytu v Praze vyšplhala ke 170 tisícům korun za metr čtvereční a je jen otázkou času, kdy padne dvousettisícová hranice. Nabídkové ceny starších bytů se blíží ke 150 tisícům za metr čtvereční.
