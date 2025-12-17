Je to trochu schizofrenní situace. Na jednu stranu patří Česko mezi země s nejpomalejším nástupem elektromobility mezi řidiči. Na druhou stranu se ale tuzemské automobilky řadí v produkci vozů poháněných baterií mezi nejúspěšnější v Evropě. „Letošní výsledky potvrzují, že elektrifikace českého automotive nabrala stabilní tempo. V roce 2026 čekám další růst výroby elektrifikovaných vozidel i posílení konkurenceschopnosti odvětví,“ hodnotí výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.