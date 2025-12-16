Objektivní nález – Moje nejtěžší mise
Tomáš Šebek
Tomáš Šebek je známý chirurg a autor čtyř úspěšných reportážních knih z humanitárních misí. Jeho nejnovější dílo s názvem Objektivní nález s podtitulem Moje nejtěžší mise a s autorovými vlastními ilustracemi vydala Paseka. Jde na rozdíl od předešlých Šebkových knih o extrémně osobní výpověď. Autor se v ní vypisuje z traumatického dětství s násilnickým otcem a matkou alkoholičkou. Nefunkční mentální programy, které mu tehdy byly vštípeny, v dospělosti často nevědomě aplikoval i ve vztazích s partnerkami a s vlastními dětmi – s devastačními důsledky pro něj i pro jeho okolí. Autor popisuje osobní i profesní selhání, partnerské nevěry a lži. V knize se zpovídá, omlouvá a slibuje s oněmi škodlivými behaviorálními vzorci bojovat. Jde o bolestně otevřenou a přitom osvobozující zpověď. Jak název knihy napovídá, vlastně je to lékařská zpráva, „objektivní nález“, jež vypovídá nejen o něm, ale i o nás všech.
Helen Lewis
The Genius Myth: A Curious History of a Dangerous Idea
Podle toho, koho společnost označuje za génia, lze poznat, čeho si cení. Lze také poznat, koho odmítá, komu dává příležitosti a co je ochotna tolerovat. V knize The Genius Myth (Mýtus génia) Helen Lewisová odhaluje, jak toto jediné slovo formovalo (a zkreslovalo) naše představy o úspěchu a dosažených výsledcích. Autorka nás zavede z renesanční Florencie Leonarda da Vinciho až na dnešní Floridu, odkud startují rakety SpaceX Elona Muska. Klade přitom důraz na to, abychom se na výjimečné osobnosti dějin i současnosti dívali s větší objektivitou a viděli v nich sobecké charaktery, jakými často byly. Lesk geniality, jak poznamenává, může zakrývat celou řadu hříchů: alkoholismus, opuštění rodiny, nevěru, týrání, podivnosti, či neschopnost převzít odpovědnost. A jaké je hlavní poselství knihy? Nikdy bychom neměli stavět lidi na piedestal jen proto, že jsou náhodou talentovaní.
