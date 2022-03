Inflace roste, podražují potraviny a energie a některé podniky se dostanou do problémů. Podle Miroslav Singera, někdejšího guvernéra České národní banky, dnes hlavního ekonoma Generali CEE Holding, však Česko tohle všechno dokáže ustát. „Česko patří do té části světa, která je schopná růst cen vstřebat, a to díky obrovskému bohatství, které má,“ říká Singer.

Okamžitým projevem války je dramatický růst cen energií a zprostředkovaně všeho dalšího. Do jaké míry si myslíte, že se tato situace uklidní s koncem konfliktu?

To bude záležet na tom, kdy skončí. V první řadě se tu bavíme o rostoucích cenách potravin. U potravin existují agrotechnické lhůty, které člověk neošidí. Pokud se na Ukrajině teď nezaseje, tak potraviny nebudou. Česko ale patří do té části světa, která je schopná růst cen vstřebat, a to díky obrovskému bohatství, které má. Pro chudší části světa je však tato situace samozřejmě kritická.

Zprávy, že ukrajinští zemědělci mají problém kvůli bojům zasít, se už objevují.

Nepředstavujme si, že přijdeme o všechno, když nebude obilí z Ukrajiny a Ruska. Obilí jen bude méně a cena půjde nahoru. Určitě se ale otevřou nějaké státní sýpky a samozřejmě se nebude tolik plýtvat ve výrobním procesu. Podmínky, aby Evropě hrozil hladomor, by vypadaly úplně jinak. Naše země zažila poslední hladomor za první světové války. Během druhé světové války ale už ne. Jen jsme museli vyžít s určitými typy potravin jako třeba brambory.

Druhou věcí je, že cena jídla je tvořená mnohem více samotnou distribucí, marketingem a tím, že to chceme mít krásně zabalené a s příběhem. Když si dáte croissant v kavárně kousek od galerie Dox, tak ta cena mouky bude v produktu minimální.

Nemáte strach o tuzemský průmysl?

O celý průmysl ne. Některé podniky určitě budou mít problém, ale Češi mají jednu obří výhodu v takovýchto dobách. Jsme neskutečně úspěšní improvizátoři. Češi totiž nechtějí vědět jen to, co mají dělat, ale také většinou chtějí vědět proč. Když Čech obsluhuje výrobní linku, tak mu nestačí vědět, že ručička na tlakoměru má být v zeleném pásmu, ale chce vědět, proč tam má být. Díky tomu jsme pak schopni přicházet s náhradními řešeními. Z toho usuzuji, že i když válka na Evropu nějak výrazněji dopadne, tak se z toho i v rámci evropského kontextu dostaneme jako jedni z prvních. Proto tak dobře Česko funguje ve spolupráci s Německem. Němec tomu dává „řád“, my naši schopnost improvizovat. To, že Čechy byly továrnou celého Rakousko‑Uherska, není náhoda.

Dlouhodobě se v Česku mluví o potřebě transformace průmyslu. Teď se zdá, že právě tento sektor bude mít problém. Znamená to, že jsme onu transformaci neudělali dostatečně rychle?

Transformace průmyslu u nás ale probíhá. Jestli v něčem máme deficit, tak je to transformace a digitalizace státního sektoru. Ten má problém. Důvodem, proč to nejde rychleji, jsou naplněné kapacity těch, kdo jsou schopni taková řešení zavést. Mám kamaráda, který se tím živí. Už loni mi říkal, že ho mají firmy objednaného na čtyři roky dopředu.

Prověření evropských hodnot

Zůstanou sankce uvalené na Rusko v platnosti i po skončení války, nebo převáží pragmatický přístup, kdy si Západ bude chtít zachovat svoji stávající životní úroveň?

Jsem skeptický. Domnívám se, že si plně neuvědomujeme, co se vlastně stalo. Dosud jsme prosazovali energetickou politiku, kterou jsme přebírali hlavně od našich německých sousedů. Ta vycházela z předpokladu, že svět sdílí podobné hodnoty, takže když Evropa ukáže, že dokáže snížit či zcela eliminovat těch osm procent světových emisí, které produkuje, tak že ji zbytek světa bude následovat. Teď se ale na půdě OSN hlasovalo o tak základní věci, jestli je v pořádku, že jiná země vojensky vstoupila na území suverénního státu. Při tak jasné věci se hlasování zdržely dva nejlidnatější státy světa, Indie a Čína. Ať se nikdo nezlobí, ale tohle chování nám říká, že svět takřka žádné společné hodnoty nemá. Což má pro ideu, že Evropa svým příkladem potáhne ve snižování emisí celý svět, dost fatální důsledky.