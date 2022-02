Hypoteční sezona letos bude jiná než obvykle. Rekordní zájem Čechů o úvěry na bydlení je u konce. Nastupují slabší roky. Podle generálního ředitele Hypoteční banky Jiřího Feixe na hypotéku nově nedosáhne až třetina zájemců. Může za to souběh nárůstu úrokových sazeb a omezení, které s platností od dubna na hypoteční trh uvalila Česká národní banka. Žádná krize hypotečního trhu se ale nechystá. Feix věří, že prudký růst úroků se brzy zastaví a v příštím roce by mohly začít dokonce klesat. „Já osobně bych tedy dnešní sazbu na příštích deset let nefixoval,“ radí zájemcům o bydlení.

Objem poskytnutých hypoték klesl v lednu podle údajů České bankovní asociace zhruba o čtvrtinu. Jak tuto situaci hodnotíte?

I kvůli růstu úrokových sazeb jsme čekali, že trh zpomalí. Myslím si, že ten pokles v lednu není ještě konečný. Očekávám, že objem poskytnutých hypoték v letošním roce klesne na úroveň kolem 250 miliard korun. To znamená proti loňskému roku propad zhruba o 40 procent. Na druhou stranu z pohledu naší schopnosti zpracovávat hypotéky to bude příznivá zpráva, protože pro banky ten loňský rok znamenal enormní tlak. Kolegové, kteří pracují v oblasti schvalování hypoték, nebo bankéři na pobočkách pracovali extrémně hodně, dokonce i o víkendech. Přesto se nám prodlužovaly lhůty pro schvalování hypoték.

I přes ten velký lednový propad je ale stále objem poskytnutých hypoték výrazně vyšší než například v letech 2018, 2019. Očekáváte, že trh v dalších měsících by se mohl dostat i pod úroveň těchto slabších let?

Uvidíme, jaká situace bude na jaře. Standardní hypoteční sezona je od března a pokračuje ve druhém kvartálu. Největší zájem o hypotéky je vždy v květnu a červnu a pak zase na podzim. Chtěl bych věřit, že se zájem lidí o hypotéky i letos s jarem zvýší, ale na druhou stranu sazby ve druhém kvartále nebudou lepší než teď. Navíc se k tomu ještě přidá efekt nových pravidel České národní banky, tedy zejména omezení poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti na 80 procent a výše splátky k příjmu na 45 procent. Když se to všechno zkombinuje, tak to bude mít dopad až na 30 procent klientů, hypotéka jim prostě přestane vycházet a to se potom překlopí do poklesu trhu. Kvůli tomu nemám jistotu, že ta obvyklá sezonnost – první kvartál nižší, druhý vyšší – letos nastane.

Dopad omezení hypoték ze strany ČNB tedy bude větší, než když se ke stejnému kroku uchýlila před pandemií?