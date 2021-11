Pavel Kubíček a Hanuš Salz se poznali v Plzni na střední škole a už jako teenageři začali realizovat své představy o ideálním životě. Nechtěli chodit do práce s pevnou pracovní dobou a toužili mít hodně času na svůj největší koníček, snowboarding. Založili proto oděvní firmu Stigma Distribution, která se specializuje na snowboardové oblečení pod značkou Horsefeathers. To dnes vyvážejí do desítek zemí světa včetně třeba Kanady nebo Japonska. Podnikání nakonec zabralo Salzovi s Kubíčkem víc času, než plánovali. Svůj sen proto dotáhli až v posledních letech. Běžné provozní řízení firmy předali kolegům a teď tráví část roku na sněhu či na mořských vlnách. K extrémním sjezdům na snowboardu totiž přidali i surfování. Na cesty přitom vyrážejí i po více než čtvrt století v jedné firmě stále společně.

Přiznám se, že jsem donedávna netušil, že je Horsefeathers česká značka. Setkáváte se s tím, že jsou lidé překvapení, když to zjistí?

Pavel Kubíček (P. K.): Ano, jsou často překvapení, že jsme česká značka. Je to asi dané tím, že jsme na trhu už dlouho, působíme i v mnoha zemích a máme anglický název. I když my to vnímáme trochu jinak. Kořeny názvu firmy a prvotní nápad pochází z Kanady, samotný vznik firmy a tvorba ucelených kolekcí probíhaly už v Česku.

Hanuš Salz (H. S.): Mám české i kanadské občanství. Rodiče emigrovali, když jsem byl ještě malý. Vyrůstal jsem tedy v Britské Kolumbii v Kanadě a tam to vlastně celé vzniklo.

Jak to vzniklo?

H. S.: V Kanadě jsem se v 80. letech potkal s partou lidí, kteří jezdili na skateboardu a snowboardu. Během roku 1989, kdy jsem začal jezdit i já, se objevila myšlenka vzniku Horsefeathers. V té době nám ale nešlo o založení firmy, byla to jen taková srandička. Na počátku byla slovní hříčka, ke které jsme v rámci školního projektu vymysleli design na triko.

Jak jste přišli na slovo „horsefeathers“?