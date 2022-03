Válku na Ukrajině by české firmy podle odborového předáka Josefa Středuly neměly zneužít k vlastnímu prospěchu. „Na ukrajinské uprchlíky nelze pohlížet jako na budoucí pracovní sílu, ale jako na uprchlíky, a tak se o ně i postarat. Tedy aby tady mohli bydlet, jíst a žít, a až válka skončí, tak aby mohli odejít,“ říká. Pokud tu podle jeho slov někdo bude chtít pracovat trvale, tak se musí zaměstnat za českých podmínek pracovního trhu, a ne že se mu nabídne nižší mzda, než by dostali Češi. „Pokud by to nastalo, tak nám tu hrozí nebezpečí sociálního neklidu třeba i tím, že by lidé začali nějaký národ vinit ze svých potíží. To je velmi nebezpečné,“ varuje Středula, který nyní zároveň zvažuje kandidaturu na prezidenta republiky.

Jak dopadne válka na Ukrajině na českou ekonomiku?

Jde o válku, tak jen těžko lze dát konkrétní předpověď. Jsou tu ale určité tendence. Je naprosto zřejmé, že svět bude odteď jiný a že se změnil zásadním způsobem. Síla opatření je adekvátní razanci útoků. Je evidentní, že se mezinárodní společenství velmi rychle rozhodlo s tím něco udělat. Z mého pohledu jsou podnikané kroky logické. Otázkou samozřejmě je, jestli si v České republice uvědomujeme, co to může znamenat pro nás. To je ale v prvé řadě věc vlády, která by to měla lidem na rovinu říct.

Máte odhad, kolik Ukrajinců by mohlo Česko opustit v důsledku branné povinnosti?

V této souvislosti připomenu jeden český film z roku 1960, Vyšší princip. V dnešním případě je vyšší princip jednoznačně ten mravní, a to jít bránit svou zemi. Nikdo tu určitě nikomu nebrání v tom, jít bojovat za svou vlast. Vím o několika případech, kdy zaměstnavatelé říkají, že dotyčnému budou místo nejen držet, ale i dál mu platit mzdu, protože tady nechal rodinu. Rozhodně ale nepočítáme, o kolik lidí jde, protože teď to prostě není podstatné. U nás je dnes asi 165 tisíc Ukrajinců, přičemž podíl mužů a žen je půl na půl a branná povinnost je od 18 let. Pokud by ji odmítli, tak je to u nich stejně jako u nás bráno za trestný čin. My to musíme brát jako mimořádnou situaci, kterou zvládneme. Vůbec bych nespekuloval, o kolik lidí jde.

Zmínil jste, že některé firmy dál platí mzdu zaměstnancům, kteří odešli do války. Stává se to mezi podniky standardem?

Ještě to standard není, ale věřím, že k tomu většina z nich přistoupí. Jde jednoznačně o rozhodnutí na úrovni firem. Co jsem zatím viděl, tak všichni zaměstnavatelé deklarují, že je nějakým způsobem podpoří. Všichni mají zájem, aby se jim vrátili zpátky. Registrujeme i to, že někteří zaměstnavatelé slíbili platit 50 procent mzdy právě kvůli rodině, kterou tu mají, a to do doby, než se vrátí. Ostatně často to firmy berou i jako určitou formu příspěvku na podporu Ukrajiny.

Co odliv Ukrajinců pro českou ekonomiku vůbec znamená? Pro které sektory to bude největší problém?

Samozřejmě je v tomto ohledu důležitá jejich koncentrace na daném pracovišti, takže kdo to nejspíše pocítí, jsou naše průmyslové firmy. Pak to mohou být i služby nebo zdravotnictví. Ženy samozřejmě nemají brannou povinnost, ale pokud se ukrajinští lékaři a sestry rozhodnou jít starat o raněné, tak pochybuji, že jim někdo bude bránit.

V souladu s legislativou

Logicky se ale zároveň nabízí, že kvůli migraci v důsledku války sem přijde spousta žen s dětmi, a nakonec i mužů. Mohla by se tak snáze zaplnit místa v nemocnicích, ale i na jiných pozicích. Kde vidíte největší prostor pro jejich zapojení?

Tenhle narativ se mi nelíbí. To, že se teď někdo dal do pohybu, nebylo z důvodu, že by hledal v Česku, Polsku či kdekoliv jinde práci. Ti lidé jsou uprchlíci, kteří utekli, aby uchránili svůj život.

Neměli bychom na ně pohlížet jako na budoucí pracovní sílu, ale jako na uprchlíky, a tak se o ně i postarat. Tedy aby tady mohli bydlet, jíst a žít, a až válka skončí, tak aby mohli odejít. V žádné fázi bychom na ně neměli, byť jen teoreticky, pohlížet jako na možnou námezdní sílu, a to i z toho pohledu, kdo teď přichází – matky s dětmi. Takové uvažování je nebezpečné. Aby si někdo nemyslel, vůbec nejsem proti tomu, aby zde mohli pracovat.