Česká ekonomika se dostává do stavu, v jakém byla v transformačních dobách na začátku 90. let, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Prognóza jejího dalšího vývoje je spíše nepříznivá. Zdražování bude zrychlovat, tuzemská inflace by do konce roku mohla vyšplhat na sedm procent. Bude tak nejvyšší za posledních 13 let. A možná to tak zůstane roky. Naopak hospodářský růst Česka bude kvůli výpadkům součástek a zvyšování cen zpomalovat.