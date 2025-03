Kardiovaskulární onemocnění jsou tou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Spousta lidí si však neuvědomuje, že jsou z velké části preventabilní! Je to velmi nešťastné.

Největším problémem je to, že rizikové faktory, jako jsou ateroskleróza, vysoký krevní tlak nebo cholesterol (resp. ApoB), nebolí. Většina z nás tedy má přítomný nějaký rizikový faktor a ani o tom nemusí vědět. Co tedy doporučuji sledovat z hlediska zdraví našeho srdce a cév? Nezapomeňte, že to, co měříme, dokážeme optimalizovat!