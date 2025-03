Národní protidrogové centrále šéfuje už šestnáctým rokem. Jakub Frydrych je známý tím, že odmítá dělit drogy na „měkké“ a „tvrdé“, a to s odkazem, že se stále více množí případy dětí či mladistvých s toxickými psychózami způsobenými kombinací drog a alkoholu. Říká také, že některé medializované případy, kdy pěstitel pár kytek konopí skončí na mnoho let ve vězení, mají ve skutečnosti komplikovanější pozadí. „Není to tak, že tady sedí ve vězení stovky lidí, kteří si vypěstovali čtyři rostliny konopí a nic jiného neprovedli,“ říká Frydrych.