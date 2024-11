Neexistuje jiný sport, který by mohl kdokoliv dělat prakticky kdykoliv, než běh. A třeba občas i závodně. Spousta lidí si přitom myslí, že před během i po něm správně jí. Tedy tak, aby tělo mohlo co nejlépe regenerovat. Kdo má takové sebevědomí, měl by se ale raději poradit. Například s biochemikem a hobby maratoncem Alešem Dvořákem.

Ten, vedle toho, že běhá velké vzdálenosti, zkoumá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy biochemické procesy v těle. Proto dobře ví, jak tělo při běhu reaguje a jak by se o něj měl člověk starat a co mu dopřávat. Napsal o tom i několik knih.