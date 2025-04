Malé firmy ani drobní podnikatelé a podnikatelky to nemají lehké. Často jim schází prostředky, pracovní síly, jsou extrémně vytížení. Přitom chtějí dělat skvělou práci, podnikat udržitelně a hlavně i růst a být vidět. Inspirovat, motivovat a především prakticky poradit malým českým podnikatelům se už rok snaží platforma Pro podnikavé, zastřešená neziskovou organizací CARE Česká republika. Michala Beneše, který tu má na starosti PR a partnerství, nejvíc těší, když podnikatelé s jejich pomocí rozjedou nebo dál posunou svůj byznys.

Komu je platforma Pro podnikavé určena a co je jejím cílem?

Soustřeďuje se hlavně na pomoc mikropodnikům s jedním až devíti zaměstnanci, dále ženám podnikatelkám, malým podnikům do 49 zaměstnanců, ale zaměřuje se i na podporu podnikatelů, kteří museli utéct z Ukrajiny. Poté co CARE získala na financování podnikatelských aktivit grant od MasterCard Impact Fund, jsme se prostřednictvím Pro podnikavé a programu Mastercard Strive v Česku hned vrhli na zlepšování podnikatelského ekosystému v Česku. Naší ideou bylo vytvořit rozcestník, který by českým mikropodnikatelům usnadňoval vyhledávání a získávání relevantních podnikatelských informací.

Jakou formou podnikatelům pomáháte?

Primárně se soustřeďujeme na vzdělávání a praktickou pomoc. Například prostřednictvím našich testů pro sedm oblastí podnikatel zjistí, co ho v podnikání brzdí, a tím směrem zacílíme naši pomoc. Třeba se ukáže, že jeho znalosti marketingu, legislativy nebo získání úvěru jsou na 70 procentech. Ke zlepšení mu nabídneme pomoc například prostřednictvím některého z našich odborných partnerů, kterých máme více než padesát. I s jejich pomocí jsme vytvořili řadu nástrojů, prostřednictvím nichž podnikatelům pomáháme. Máme třeba online akademie pro ženy podnikatelky, kde učíme české ženy, jak zvládat firmu nebo jak mohou pracovat s AI. Pořádáme ale i akce, kde se spolu podnikatelé fyzicky potkávají a sdílejí zkušenosti, a naši podporu se snažíme cílit i do regionů. Máme také program mentoringu, který je pro podnikatele bezplatný. Spolupracují s mentorem, který je vezme do své firmy a ukáže, jak vše funguje. Popíše, jaký on měl problém, a doporučí, čeho se vyvarovat a podobně. A toto si podnikatelé velmi chválí.

Jak víte, s čím vším budou podnikatelé potřebovat poradit?

To je záležitost, na kterou jsme velmi hrdí a která vlastně předcházela spuštění platformy, a to jsou naše výzkumy. Všechno, co děláme, se snažíme zakládat na výzkumech podnikatelského prostředí. Zjistili jsme totiž, že dostupná data jsou zastaralá, a pokud chceme jít za podnikateli, ale nevíme, jaké mají problémy, musíme to nejdříve zjistit. Naše výzkumy zkoumají například genderové rozdíly v podnikání, nebo jak dobrý mají podniky přístup k financování, jaký je stav digitalizace podniků. A za pár týdnů nám bude vycházet další výzkum zaměřený na kyberbezpečnost.

S čím mají čeští podnikatelé největší problém?

Z našich průzkumů mezi podnikateli vyplynulo, že mají poměrně velký problém s byrokracií. Jsme na tom v tomto směru ze všech zemí střední Evropy skoro nejhůř. Podnikatelé občas vůbec netuší, co mají kde a jak vyplňovat. Nebo třeba založit firmu je u nás strašně složité. V Dánsku, kde jsem žil i podnikal, jsem například založil firmu během patnácti minut přes telefon. Pokud bych to samé zkoušel v Česku, tak by to, myslím, trvalo vyšší řády týdnů, přinejlepším dnů, a asi bych to ani nezvládl sám.

Co považujete za největší přínos platformy Pro podnikavé?

Rozhodně jsou to naše výzkumy, které pomáhají hledat problémy a na jejichž základě pak vytváříme naše produkty pro podnikatele. Ale především to je naše přímá a praktická pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Na naší práci nás nejvíc těší, když se potkáváme s podnikateli a oni za námi chodí a říkají: „Vůbec jsem netušil, jak mám pokračovat, a díky vaší pomoci se mi povedlo znovu nakopnout byznys a posunul jsem se o několik let dopředu.“