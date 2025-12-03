Trh se třemi miliony potenciálních zákazníků, který každoročně generuje tržby v řádu desítek miliard. Chovatelská vášeň Čechů vytvořila výnosné byznysové příležitosti. Díky humanizaci péče o zvířata je jejich škála široká a dál roste: od potravy a základních potřeb přes oblast zdraví, finančnictví a dalších služeb včetně té poslední, tedy kremace. Stejně pestrá je skupina podnikatelů, která se do podnikání v chovatelském sektoru pustila. Zatímco ve službách jde většinou o drobné podnikatele či malé firmy, miliardový objem tržeb v nejlukrativnějších oblastech distribuce krmiv či veterinární péče láká velké investiční skupiny.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.