Letos slaví David Krajný dvacáté výročí vstupu do realitního byznysu. S franšízou Re/Max přišel na český trh v roce 2005, poté co skončil své úspěšné působení ve vrcholovém managementu americké firmy Wrigley. Během dvou dekád „ukousl“ 15 procent místního trhu a rád by dosáhl nejméně dvojnásobku. Působí také na Slovensku, před dvěma lety koupil licenci pro ukrajinský trh, když se jí chtěli zbavit američtí majitelé vystrašení válkou. Podle jeho slov realitní byznys na Ukrajině nezastavila – Re/Max otevírá nové pobočky, nabírá makléře a na západě země dokonce ceny nemovitostí začínají růst. Na dobu po válce vidí na trhu, který je sedmkrát větší než ten český, velkou příležitost. „Považuji za důležité, abychom byli na Ukrajině aktivní už teď a vytvářeli si příležitosti do budoucna,“ vysvětluje strategii.

Ceny nemovitostí rostly až do roku 2023 závratným tempem. Pak kvůli drahým hypotékám začaly stagnovat nebo i klesaly. Letos se růstový trend vrací, ale ne u všech nemovitostí. Třeba rodinné domy v okolí velkých měst se nabízejí za astronomické sumy a nikdo je nechce. Dá se říct, že někde už ceny narazily na strop? Že už prostě nikdo víc peněz nedá?