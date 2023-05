V restauracích chybí personál, odborné školství neumí vychovat dobré kuchaře a restaurace se teď ke všemu musí vyrovnávat s dramatickým růstem nákladů. Jejich hodnota navíc za posledních pár let podle šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha výrazně klesla. „Kdyby člověk chtěl nějakou restauraci prodat dnes, dostane za ni klidně jen třetinu sumy, kterou by inkasoval v roce 2019,“ tvrdí známý podnikatel v gastro byznysu. Navzdory všem stížnostem ale Pohlreich zároveň s potěšením říká, že se česká gastro scéna v posledních letech v mnohém proměnila k lepšímu. „Pořád je tu hromada lidí, kteří jdou do naší branže, protože tu práci mají rádi. A těší mě, že postupně mizí představa, že dobré jídlo by mělo být něco snobského. Že lidi čím dál tím víc přejímají myšlenku, že dobrá gastronomie je důležitá životní kvalita,“ říká Pohlreich.

Co vás na dnešním českém gastro byznysu nejvíc štve?

Snad už ani nechci začínat tradiční restauratérskou hymnou, že není personál. Ale faktem je, že na všechny dělnické profese se strašně obtížně shání lidi. Zároveň máme velké problémy s dostupností surovin a raketově stoupajícími náklady. Náš obor jako celek ale nejvíc ohrožuje současný stav pracovního trhu.

Proč nechtějí lidé pracovat v restauracích?

Je to moc práce. To je odpověď, kterou od nich běžně slyšíte. Nastoupí a po dvou týdnech přijdou s tím, že končí, protože je to na ně moc práce.

Je to generační záležitost?

O těch příčinách bychom se asi mohli bavit deset hodin. Určitě je to otázka generační, je to způsobeno i výchovou mladých. A samozřejmě tím, jaké dnes mají možnosti. Vlastně se tomu ani nemůžeme divit.

Kam ti vyučení kuchaři jdou?

Hodně lidí jde za snazším výdělkem. Na vzestupu je závodní nebo institucionální stravování, kde mají pevnou pracovní dobu od šesti do půl třetí. Řadu lidí z branže odlákaly i alternativní taxislužby a rozvážkové služby nebo velkosklady jako Amazon.

Co by mohlo práci v kuchyni pro mladé lidi zatraktivnit?

Ale já si myslím, že práce v restauraci je atraktivní povolání. Když to umíte, dokážete si vydělat velice slušné peníze. Můžete vidět kus světa. Společensky je to dneska navíc celkem emancipovaný obor. Před nějakými dvaceti lety byli kuchaři pokládáni za největší gumy a dneska jsou z nich celebrity. Je to super džob, který má hromadu pozitivních aspektů. Ale musíte si to odmakat, což se spoustě lidí evidentně nechce. A základním problémem je i vzdělávací systém.

Jak to myslíte?

Gastronomie se učí posledních třicet let stejně. Všeobecné vzdělávací předměty se učí na úkor kvalitní praxe. Do restaurací pak mladí lidé chodí ze škol v podstatě nepřipravení. A to je strašná škoda. Odborné školství by si zasloužilo zásadní změnu. Ale nechci, aby to vypadalo, že je všechno špatně. Hromada hospod skvěle funguje, hromada mladých lidí v nich dělá skvělou kariéru a slušně se tím živí. Jde to. Jen tu práci prostě musíte mít rád.

Můžete ještě rozvést, v čem fungují odborné školy špatně?

Vzdělávací systém je zoufale konzervativní a byrokratický, je to zbytečná černá díra na peníze. Přitom na školách by mohli učit lidé, kteří už jsou z práce v kuchyni fyzicky vyčerpaní, kuchaři kolem padesátky. Jenže často proti tomu stojí zákonné normy, kdo co může a nemůže dělat. Ale tady jsou gastro školy, které si nechávají obědy pro své žáky vařit někde jinde. To nedává smysl. Nechápu, proč by škola nemohla něco dělat komerčně, vařit a prodávat. Dnes místo toho chtějí, aby měl kuchař a číšník maturitu z matematiky. Ale je to řemeslo, to se jinak než praxí nenaučíte. Vždyť přece i v tom minulém režimu byl učňovský párek synonymem kvality, protože byl méně ošizený.

Máte tu v restauraci učně? A co dělají?

Samozřejmě máme. A dělají, co je zrovna potřeba. Když máme víc času, necháme je dělat odbornější věci. Ale nemáme tu oddělení fungující jako učňovské středisko, kde by se jim několik kuchařů věnovalo, což by samozřejmě bylo to nejlepší. Na to nemáme čas. Jsme spíš dobrým místem na praxi pro lidi, kteří už něco umí.

Jak se v posledních letech vyvíjí kvalita lidí, kteří k vám přijdou na praxi?

Zhoršuje se jejich přístup, pracovní etika. A co jsem se bavil s kolegy z ciziny, nezažíváme tenhle problém jen my. A není tomu tak jen v gastro byznysu. Obecně platí, že spousta lidí odmítá představu, že by se měli živit nějakým řemeslem. Je to dané tím, že míst na středních školách je strašně moc a v rámci nesmyslné politické korektnosti se bojíme někomu sdělit, že na to prostě nemá schopnosti.