Na investice v celkové hodnotě 30 milionů korun láká začínající technologické firmy 15. ročník soutěže Vodafone Nápad roku. Prošlo jí dosud 2100 podnikatelů a řada z těch, kteří se dostali až do finále, se později prosadila na světových trzích a reprezentují novou generaci technologických firem z Česka a Slovenska. Jsou to například společnosti Sense Arena, která vyvinula aplikace pro hokejový trénink ve virtuální realitě, Spaceti, monitorující ovzduší ve firmách, či Resistant AI, která vyvíjí umělou inteligenci, která se dokáže bránit útokům jiných umělých inteligencí.

„Mnohým z nich účast v soutěži pomohla najít investory, partnery, zákazníky nebo zaměstnance. Jak se ukazuje, právě technologické start-upy mají ohromný potenciál při ekonomickém i společenském překonávání nejrůznějších krizí,“ říká zakladatel soutěže Vodafone Nápad roku Martin Kešner. Kromě šance na propojení s investory získají vybrané týmy i mentoring od expertů z nejrůznějších oblastí od marketingu po IT. A také speciální ceny, jako jsou kredity na služby Amazon Web Services ve výši 200 tisíc dolarů, stánek a placenou účast na mezinárodní konferenci Arch Summit 2022 v Lucembursku nebo tři konferenční tabule Huawei IdeaHub S65 v hodnotě 250 tisíc korun.

Do soutěže se jednotlivci i týmy mohou přihlašovat na stránkách www.napadroku.cz, a to už jen do 14. května. Odborná porota složená z investorů, úspěšných podnikatelů nebo zástupců velkých firem vybere 30 finalistů, kterým se budou osobně společně s mentory věnovat. Slavnostní vyhlášení vítězů letos proběhne 19. září.

Partnerem soutěže je letos i týdeník Ekonom. Stejně jako loni, kdy přinesl rozhovor se zakladatelem soutěže a příběhy oceněných firem.

