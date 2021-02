Na české startupové scéně zná osmatřicetiletého Martina Kešnera úplně každý. To samé platí i obráceným směrem. Současný investiční ředitel venture kapitálového fondu J&T Ventures stál totiž před třinácti lety u zrodu startupové soutěže Vodafone Nápad roku, které se za tu dobu zúčastnilo bezmála dva tisíce projektů. Mimo jiné třeba slavný vyhledávač levných letenek Kiwi nebo třeba aplikace Záchranka. Kešner tak má unikátní vhled do toho, jak na tom vlastně české start-upy jsou, co čeští začínající podnikatelé umí a co jim naopak chybí.

Jak tvrdí, současná koronakrize může start-upům paradoxně pomoci. "Mnohé firmy musí šetřit a optimalizovat provoz a hledají nástroje, jež by jim pomohly digitalizovat nebo automatizovat jejich činnost. Což je samozřejmě voda na mlýn mladým technologickým firmám," vysvětluje Kešner.

Jak vás napadlo založit startupovou soutěž Vodafone Nápad roku?

Už v roce 2007 jsem spoluzakládal Institut rozvoje podnikání při Vysoké škole ekonomické. Jeho cílem bylo podporovat studenty v prvních podnikatelských krocích. Součástí tohoto projektu byla i soutěž, jejíž pomocí jsme chtěli medializovat úspěchy mladých začínajících podnikatelů. Co si budeme povídat, v té době mělo slovo podnikatel ještě pro mnohé lidi pořád poněkud negativní význam. První ročník ověřil zájem mladých podnikatelů i partnerů, a tak vznikl Nápad roku, který je vlastně platformou propojující začínající byznysmeny s médii, investory, podnikatelskými mentory a velkými firmami. Za 13 let existence se do něj přihlásilo již 1975 projektů. A jsou vidět výsledky, třeba Vodafone, který je desátým rokem naším titulárním partnerem, již uzavřel spolupráci se sedmi projekty, se dvěma dokonce na globální úrovni. S firmami Spaceti a Mindpax.

Máte představu, kolik projektů z těch, co vám prošly rukama, do dnešního dne přežilo?