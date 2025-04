Dle posledních analýz z oblasti stavebnictví byl rok 2024 rokem poklesu a stagnace, a to jak v rámci inženýringu, povolování, tak i výstavby. Predikce pro rok 2025 ale přinášejí naději na další rozvoj a stabilizaci v této oblasti. Tím se rovněž otevírá prostor pro další investice do nemovitostí. V rámci veřejného sektoru se počítá například s investicí do rozvoje vysokorychlostních železničních tratí, v oblasti soukromé bytové výstavby se očekává oživení trhu, především díky snižování úrokových sazeb a stabilizaci cen stavebních materiálů.

Jedním z nejmedializovanějších plánovaných projektů, na jehož výsledek nepochybně čeká mnoho obyvatel Moravskoslezského kraje, je výstavba tzv. „gigafactory“ v Dolní Lutyni na Karvinsku. Zde se plánuje vybudovat na zelené louce továrna na výrobu baterií pro elektromobily, což představuje investici v řádu desítek až stovek miliard korun. Tento projekt by mohl nejen vytvořit tisíce nových pracovních míst, ale také výrazně přispět k posílení pozice České republiky jako významného hráče v oblasti elektromobility a moderních technologií. Jako každý velký projekt má i gigafactory řadu odpůrců.

Záměr přilákat investory z oblasti elektromobility vyjádřila vláda již koncem roku 2021 podpisem memoranda. Výstavba v původně preferovaných lokalitách na západě země ale nevyšla. Nejblíže bylo jednání se společností LG na Plzeňsku; ani zde nicméně jednání nedospělo zdárného konce. Počátkem ledna roku 2024 se stát začal zajímat o pozemky v oblasti Dolní Lutyně a započala tak jednání o možnostech stavby gigafactory právě zde. Koncem roku 2024 vyplynulo na povrch, že hlavním subjektem, který projekt bude nejspíše realizovat, by měla být společnost Samsung SDI. Samotná realizace stále není jistá, jelikož schvalovací proces ještě ani nezapočal a už se potýká z velkou řadou překážek. Zatím byla provedena a zveřejněna jen dopadová a záplavová studie. Obě studie potvrzují, že za dodržení určitých podmínek a kompenzačních opatření je možné gigafactory v záplavovém území u dolnolutyňských rodinných domů postavit.

V přilehlé obci Dolní Lutyně má projekt řadu odpůrců. V referendu o jeho realizaci obyvatelé obce jasně vyjádřili, že s projektem nesouhlasí a přejí si, aby obec proti projektu bojovala. Vedení obce se tak se svými právními zástupci začalo chystat na samotný schvalovací proces záměru. Připomínky k záměru chce obec, ale také v obci vzniklý spolek, založit zejména na negativním dopadu projektu na přilehlá zastavěná území, ale i blízkou chráněnou oblast Poolší. Mezi další obavy, které odpůrci vyjadřují patří záplavy. Po záplavách z podzimu roku 2024 totiž část obce zůstala pod vodou, a i samotné pozemky, na kterých má být projekt postaven, se v záplavové oblasti nachází. Lidé vyjadřují obavy, jaký dopad by zastavění přilehlých polí, která část vody nyní vsakují, mohlo na případné zaplavení obce mít. Záplavová studie je dle obyvatel nedostatečná a neúplná.

Přestože se stát snaží obyvatele přesvědčit a slibuje jim odhlučňovací stěny, nový projekt obchvatu Karviná-Bohumín, ale i úpravu záplavových opatření a zajištění ochrany krajiny (stát již připravil studii záplavových území), obyvatelé a zástupci zdejšího spolku nadále nejsou spokojeni a žádají stát, aby pro továrnu bylo nalezeno jiné vhodné území (což potvrdili rovněž v referendu). To však pravděpodobně nebude možné, neboť požadavky investora a možnosti České republiky, hledání dostatečně velkého a vhodného území komplikují.

Investor naopak dle dostupných informací hledá způsoby, jak samotnou výstavbu gigafactory urychlit. Jeho cílem je zahájit první výrobu již v roce 2028 a v horizontu 10 let výstavbu areálu plně dokončit. Zda bude tento cíl naplněn, není vůbec jasné, už s ohledem na obvyklou délku řízení o stavebním povolení a komplikace, které přináší nejen blízká chráněná oblast Natura 200, ale i nevole obyvatel a potřeba změnit uzemní plán obce. Všechny tyto faktory mohou samotnou realizaci projektu značně prodloužit. Jen například samotné schvalování EIA může trvat více jak 12 měsíců. Investor by sice mohl tento proces díky rozhodnutí vlády zcela vynechat či alespoň zkrátit, avšak takový postup by mohl přinést problémy v navazujících řízeních a celý proces schvalování naopak prodloužit.

Vzhledem ke stavu celého projektu a komplikacím, kterým čelí, je dle našeho názoru dostavba první fáze projektu v roce 2028 spíše optimistickým předpokladem. Významné posuny, jako je odhalení investora a zahájení podstatných kroků směřujících k uzavření závazných dohod mezi stranami, lze nicméně očekávat již v roce 2025. První vlaštovkou by mohlo být dokončení zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje č. 10, které významně ovlivní definitivní rozhodnutí o stavbě. To bychom mohli očekávat ještě v první polovině tohoto roku. V optimistických scénářích by mohla stavba započít někdy na počátku roku 2026. Vzhledem ke stavu jednání a digitalizaci procesů stavebního řízení, které obecně komplikují veškerá stavební řízení, se však přikláníme spíše k pozdějšímu termínu, pokud vůbec k vydání povolení dojde.