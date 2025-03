České firmy se stále více věnují odpovědnému podnikání a investují do udržitelných projektů. Ukazuje to nejnovější report Udržitelné Česko 2024, který vydala platforma Business Leaders Forum. Report upozorňuje na čtyři klíčové trendy, které budou formovat ESG v následujících letech. Prvním z nich je vyšší transparentnost a odpovědnost firem, které se budou muset vyvarovat greenwashingu a jasně dokládat své udržitelné aktivity. Dalším trendem je budování klimatické odolnosti a investice do obnovitelných zdrojů energie či cirkulární ekonomiky. Významnou roli sehraje také digitalizace a nové technologie, které usnadní měření a vykazování udržitelných aktivit. Roste také důraz na sociální odpovědnost firem, ať už v oblasti diverzity, inkluze, nebo spravedlivých pracovních podmínek.

Tématu udržitelnosti se dlouhodobě věnuje i týdeník Ekonom, který letos připravuje již třetí ročník svého „žebříčku udržitelnosti“. Jeho cílem je sledovat míru společenské proměny, poukázat na firmy, které už v praktické aplikaci ESG pokročily, a také pomoci vzdělávat ty, které teprve stojí na začátku cesty.

Svůj projekt mohou firmy přihlašovat do soutěže vyplněním jednoduchého dotazníku na webu Žebříčekudržitelnosti.cz. Jedinou podmínkou pro nominaci je, aby přihlašovaná strategie nebo projekt nebyly jen v rovině virtuálních vizí do budoucna, ale měly už i reálné výsledky.

Ekonom žebříček udržitelnosti se neomezuje jen na velké korporace ani na malé a střední firmy. Přihlásit se může každý, kdo už v příklonu k udržitelnosti udělal nějaký pokrok.

Prostřednictvím nominačního webu může také kdokoliv upozornit na zajímavé ESG počiny ve svém okolí. V takovém případě bude nominovanou společnost kontaktovat redakce týdeníku Ekonom a pokusí se získat potřebné informace k tomu, aby ji mohla do žebříčku zařadit. Uzávěrka nominací je 25. dubna. Vítěze oznámí týdeník Ekonom na začátku června.