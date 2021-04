Pořádně čerstvou šťávu chtěl přinést do byznysu Jan Laštůvka. Proto svůj start-up pojmenoval Lemonero. Povedlo se. Po necelých dvou letech působení na trhu má firma, která přelomovým způsobem financuje malé a střední e-shopy, skvěle našlápnuto. Do půjček více než stovce zákazníků už nainvestovala takřka 40 milionů korun.

Jedenáctiprocentní podíl ve firmě nedávno koupila Komerční banka. Podle odhadů za desítky milionů korun. "Půjčujeme peníze i bez otravného papírování, a to i e-shopům, které byly založeny teprve před pár měsíci. Finance jsme schopni poslat do jednoho dne," popisuje byznysmodel Lemonera Jan Laštůvka, spolumajitel a zakladatel firmy. "Na trhu vlastně působíme jako taková digitální banka."

Česká e-commerce 2020 Tržby: 217 miliard korun (meziroční nárůst o 40 procent)

Počet e-shopů: 50 tisíc (nárůst o osm tisíc) březen–prosinec 2020 Nárůst obratu malých a středních e-shopů: 20 procent

Nárůst on-line plateb: 19 procent Pozn.: Malý e-shop (obrat do 50 milionů korun ročně), střední e-shop (obrat do 200 milionů korun ročně).Zdroj: Shoptet, Lemonero

O provozu e-shopu si zjistí vše

Klíčem k podnikání Lemonera je detailní znalost dat protékajících internetovými obchody. E-shopy rozebere do posledního šroubku. Se svolením klienta, žadatele o úvěr, se Lemonero připojí k danému e-shopu, na míru šitý software pak proklepne vše, od stavu zásob přes efektivnost reklamních kampaní až po obchodní potenciál dané kategorie nabízeného produktu.

"Vůči všem ostatním poskytovatelům úvěrů má Lemonero obrovskou převahu v datech, která dokáže získat. Ví přesně, kolik může žadateli půjčit," hodnotí start-up Adam Šoukal, spolumajitel firmy Roger, která financuje pohledávky firem.

Zatím se brodí v hlubokém sněhu

Do Lemonera už v roli takzvaného andělského investora vstoupila i společnost Solotron někdejšího šéfa oddělení fúzí a akvizic v ČEZ Vladimíra Schmalze. Komerční banka realizovala nákup podílu skrze dceřinou firmu KB SmartSolutions, zaměřenou na inovace. "Akvizicí Lemonera se chceme dostat za hranice běžných bankovních služeb," prohlásil David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Lemonero má vůči ostatním poskytovatelům úvěrů obrovskou výhodu. Ví přesně, kolik může žadateli půjčit.

I podle Adama Šoukala je řešení, se kterým Lemonero přišlo, velice inovativní. "Je to ještě hodně nové a oni se zatím brodí v hlubokém sněhu, ale jejich čas přijde. Nejde o to, zda se tímto způsobem budou e-shopy financovat, ale kdy se to stane standardem. Banky budou do takovýchto projektů sypat spousty peněz." Podle zdrojů magazínu Ekonom se o český start-up silně zajímá i mateřská společnost a majitel Komerční banky francouzská Société Générale. Ta patří mezi dvacítku největších bank na světě. "Plány jsou velké, zatím mohu jen uvést, že se chceme rozšířit po Evropě. Expanze s podporou banky pak začne příští rok," uvedl Jan Laštůvka.

Podobné způsoby digitálního financování internetových obchodů už fungují především ve Spojených státech či ve Velké Británii.

Z Ostravy do Texasu

Lemonero, které v letošním roce plánuje rozpůjčovat 150 milionů korun, nevyrostlo na zelené louce. Oba zakladatelé, Jan Laštůvka a Luboš Malík, dříve vybudovali firmu Monkeydata, jež zpracovává data pro e-shopy. Ta za sedm let existence získala celosvětově více než 35 tisíc zákazníků z řad internetových obchodů a kancelář má i v texaském Austinu. Právě práce s množstvím dat v rámci Monkeydata vedla Jana Laštůvku k myšlence, že je schopen predikovat to, jak se bude e-shop vyvíjet v budoucnu. Od toho byl krok k tomu, začít perspektivním provozovatelům on-line obchodů poskytovat půjčky.

"Za ty roky známe e-commerce velmi dobře, víme, na co se dívat a jak dostat půjčené peníze co nejdříve zpět a v co největším objemu," konstatuje Jan Laštůvka.

Lemonero těží podle svého zakladatele hlavně z faktu, že banky nemají u spousty nových projektů dostatek dat k poskytnutí úvěrů. "Neumí se prostě na e-shopy podívat tak, aby jim mohly dát peníze."

Covidová pandemie přitom způsobila robustní zesílení české e-commerce a velký nárůst počtu nových projektů. Obrat tuzemských e-shopů se podle největšího provozovatele e-shopových platforem firmy Shoptet loni zvýšil o 40 procent, nových internetových obchodů pak vzniklo kolem osmi tisíc. Mnoho z nich má pro kladné vyřízení úvěru u velké finanční instituce příliš krátkou historii. "Majitelé e-shopů potřebují jednat rychle, procesy u bank jsou pro ně strašně zdlouhavé," tvrdí Jan Laštůvka.

Ověření úvěru do pěti minut

Lemonero je schopné ověřit úvěr do pěti minut po připojení e-shopu k vlastní diagnostice, celé financování pak lze vyřídit do půlhodiny, a to přímo od počítače. Systém si u zkoumaného internetového obchodu proklepne zhruba 1500 klíčových údajů, projde stav zásob, obrátkovost či ziskovost produktů a připojí údaje o tom, jak se příslušné kategorii zboží daří na trhu obecně.

"Například segment elektrokol má potenciál růstu, je tam proto určitý koeficient, který říká, že ten konkrétní e-shop je v tuto chvíli na správném trhu," vysvětluje Jan Laštůvka. Skóringový model Lemonera, který ohodnotí výkonnost e-shopu, běží na bázi umělé inteligence a strojového učení.

"Nepotřebujeme účetní uzávěrky, díváme se na reálná data e-shopu. Uděláme si predikci, jak se e-shop může vyvíjet a růst v budoucnu. Na základě toho nastavíme a schválíme půjčku," doplňuje Laštůvka.

Lemonero obecně financuje e-shopy dráže než banky. "Podnikatelé neručí směnkou či majetkem, prostě neseme větší riziko," říká Laštůvka. Podmínky půjček jsou individuální, čím nižší je riziko, tím nižší jsou sazby za půjčení.

Start-upy v Česku Seriál týdeníku Ekonom, ve kterém vám budeme ve spolupráci se soutěží Vodafone Nápad roku přinášet až do léta profily nejzajímavějších českých start-upů posledních let.

On-line finanční ředitel e-shopu

Vedle půjčování peněz chtějí Malík s Laštůvkou vybudovat z Lemonera i platformu, která výrazně zpřehlední a usnadní finanční řízení malých a středních e-shopů, potažmo firem.

"Chceme být v roli finančního ředitele pro e-shop, který poradí, jak zacházet s penězi pro jejich nejefektivnější využití," říká Laštůvka, podle něhož v e-shopech nikoho moc nebaví finanční řízení. Internetový obchod se pak může více soustředit na samotný obor podnikání. "E-commerce je nejen silně podfinancovaná, ale má také neskutečný potenciál," uzavírá Jan Laštůvka.