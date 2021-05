Pandemie koronaviru rozhodila pravidelný rytmus celé společnosti. Obchody, továrny nebo kina se zavírají a otvírají podle toho, jak zavelí vládní opatření na zastavení šíření nákazy, a lidé tráví mnohem více času doma. Kvůli tomu se nyní dynamicky mění i to, kde po nás zůstávají miliardy tun odpadků. Města a odpadové firmy proto hledají nové cesty, jak na tyto změny rychle reagovat. To nahrává start-upům, které do konzervativního oboru řízení odpadového hospodářství přinášejí nové technologie.

Obrat firem v tomto novém odvětví, takzvaném smart waste, se podle serveru Market Research pohybuje kolem čtyř miliard dolarů a vkročily do něj i globální firmy jako Veolia nebo IBM. Jedním z předních hráčů je i bratislavská společnost Sensoneo manželů Martina a Andrey Basilových. Start-up má už zákazníky v 61 zemích všech kontinentů a nyní rozjíždí větší projekt v Praze.