Člověk proti stroji. Stojíte v gólmanských rukavicích ve fotbalové brance, proti vám je „dělo“, které ze vzdálenosti pokutového kopu vystřeluje míče. Je to šrumec, palba je strojově přesná a rychlá. Často se nestačíte ani pohnout, natož míč zastavit. Slyšíte jen zvuk letícího balonu a jeho přistání v síti za vámi. „Nastavil jsem to na devadesát kilometrů v hodině, tedy rychlost jako v tuzemské první lize. Ligu mistrů asi ani zkoušet nebudeme, že?“ předpokládá Pavel Kacerle. Ten založil společnost Smashbuster, která stojí za projektem Live Penalty. Základnu má v bývalé výrobní hale v Libni a jeho cílem je propojit reálný svět sportovního výkonu s digitálním prostředím počítačových her.

Do branky se hráč v Live Penalty nedostane, ta je vyhrazena profesionálním gólmanům. Pokořit jednoho z vybraných brankářů z penalty ale může. V aplikaci totiž hráč v roli exekutora pokutového kopu na dálku ovládá v Česku navrženého a zkonstruovaného robota. Ten dle pokynů zadávaných na displeji mobilu střílí míče.

Start-up má celosvětové ambice. „Nikdy nebudeme fungovat, pokud se nestaneme globálním produktem, tenhle projekt není designován pro Českou republiku, ta je pro nás příliš malá,“ vysvětluje Kacerle.

Jeho záměrem je využít obří obchodní potenciál fotbalu. Ten je se 3,5 miliardy fanoušků zdaleka nej­populárnějším sportem světa. „Cílíme na mladou generaci, kluby mají problém, stárnou jim fanoušci. Jsou kluci, kteří sice mají dresy Bayernu Mnichov, ale nikdy se na hřišti neproběhli. Aby vůbec měli zájem jít na stadion, musí vzniknout určitá sympatie k hráči či ke klubu,“ říká Kacerle.

Investuje reprezentant i miliardář

Nad neotřelým projektem dvaatřicetiletého podnikatele, který dříve pracoval jako expert na vizuální efekty pro filmová studia jako Disney, Lucasfilm či Marvel, se sešla skupina investorů. V prvním kole vložil do start-upu peníze fotbalový reprezentant a hráč Sampdorie Janov Jakub Jankto či J&T Ventures. V kole druhém si pak pořídila podíl společnost JARO Capital investorů Jaroslava Becka a Roberta Kyncla nebo Richard Li, dolarový miliardář z Hongkongu. Kyncl je obchodním ředitelem YouTube, hudební skladatel Beck spoluzakladatelem herního studia Beat Games. Li stál u zrodu celoasijské stanice Star TV.

Drtička na peníze

Ve druhém kole získala Live Penalty dva miliony eur. Už nyní, ve fázi developmentu a zatím prakticky bez příjmů, zaměstnává dvacet lidí. Zpravidla jde o vývojáře, designéry či produkční s praxí ve filmových či herních studiích. „V tuto chvíli jsme taková drtička na peníze,“ říká Pavel Kacerle.

Projekt Live Penalty odstartoval před čtyřmi roky, poslední dva běží intenzivně. Kacerle a jeho tým vy­užívají i zkušeností nynějších spolumajitelů, například fotbalista Jakub Jankto je jedním z hlavních poradců v reálných herních situacích na hřišti.

U projektu stojí od začátku i vývojář Martin Suchý, který navrhl design i technický princip stroje, který metá balony, a podílel se i na softwaru. „Původně jsme chtěli najít řešení i pro jiné sporty, například hokej, a hledali již hotový stroj. Nenašli jsme ale žádný, který by se nám hodil,“ uvádí Suchý. Postavili si ho proto sami, v Česku. Konstruktéři bojovali například se zpětným nárazem, který vzniká po vystřelení balonu, jenž létá rychlostí až sto deset kilometrů za hodinu.

„Na trenažér jsem si zvykl až po několika střelách,“ říká Lukáš Hasalík, gólman Liberce, který má za sebou už i start v Evropské lize. „Pro dobrý zásah jsem musel jít hodně dopředu a stroj to nesměl dát příliš k tyči,“ popisuje Hasalík. „K fotbalu si díky aplikaci čichnou i ti, kteří by se k němu jinak nedostali,“ říká.

„Kopnout“ penaltu proti vybranému brankáři může hráč buď off-line, kde bude mít gólman již „přednahrány“ tři stovky zákroků, nebo v rámci živé show. Ta nabídne interakci mezi hráčem a gólmanem v reálném čase. Software počítá s tím, že zapojeny budou ve stejném čase tisícovky fanoušků. Ti budou mezi sebou hrát „vyřazováka“. Hráči, kterým brankář penaltu chytne, vypadávají. Ti úspěšní zůstávají ve hře. Show bude mít svého moderátora a doplní ji hudba či komentáře brankářů.

Základní verze aplikace bude zdarma, ti hráči, kteří se budou chtít zlepšovat, si budou moci dokupovat doplňky, které jim zvýší přesnost zásahů. Další příjmy mají plynout od firem, které ve hře budou chtít propagovat produkty spjaté s fotbalem.

Firmy z Asie projekt nenapodobí

Společnost Live Penalty počítá s průnikem na lidnaté asijské trhy. „V Asii jsou lidé hodně hračičky, pořád jsou na mobilech do něčeho zapojeni,“ říká Kacerle. Podle jeho slov jakýkoli asijský konkurent, který by případné know-how Live Penalty chtěl napodobit, bude mít velké potíže jej zprovoznit. Projekt totiž počítá s živým zapojením slavných brankářů, kteří zpravidla působí v Evropě. Velkou výhodou je proto prý umístění sídla projektu v Česku.

„Jsme v srdci Evropy. Dáme naši mašinku na kamion a odvezeme ji na natáčení zásahu brankářů do nejpopulárnějších soutěží světa, tedy do Španělska či Anglie, velmi rychle. To z Asie prostě nejde.“ Nejlidnatější kontinent je zajímavý i z jiného pohledu. „V Asii mají rádi brankáře.“

Firma zatím žádného ze světových gólmanů v databázi nemá, projekt je stále ve vývojové fázi. Zapojila se už ale řada českých prvoligových brankářů i gólmanka ženského týmu Sparty Alexandra Vaníčková.

Realita už není jen o talentu

Start-up má i další plány. „Cílem je pomoct mladým brankářům s jejich prezentací,“ vysvětluje Pavel Kacerle, podle kterého je už dnes realita sportu taková, že to není jen o talentu, ale o tom, jak se určitý fotbalista umí prodat. Je to důležité zejména pro klub, který pak „přidanou hodnotu hráče“ nebo vyšší „marketingový potenciál“ dokáže lépe zpeněžit. „Brankáři vědí, že se musí spojovat s digitálním světem, s fanoušky. Mají sice profil na Instagramu, ale tohle je úplně něco jiného. V pohybu ukazují to, co celý život trénovali a čemu rozumějí.“

Live Penalty proto mladým nadějným gólmanům pomáhá tvořit „svět kolem nich“. Zakládá jejich zákroky, ale i emoce, momenty či „veselé historky z natáčení“ do jednotlivých profilů v aplikaci. Ta je pak propojí s tisíci příznivci. „Fanoušek z Asie nebo z Ameriky třeba nikdy nebude mít možnost přiletět na fotbal do Evropy. Jeho sen je ale kopnout si penaltu třeba proti Manueli Neuerovi z Bayernu. My mu to přes telefon umožníme.“