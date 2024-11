Má výzkum vesmíru praktický význam? A má se na něm podílet i tak malá země jako Česko? Podle astronoma Jiřího Svobody, šéfa programu Akademie věd ČR Vesmír pro lidstvo, určitě ano. „Je to příležitost vyvíjet nejmodernější technologie a obohatit tak domácí průmysl o nové nápady,“ říká.

Jaký smysl má poznávat vesmír a vynakládat na to peníze?

Přináší nám to cenné informace, které bychom se jiným způsobem nemohli dozvědět. Já se například ve výzkumu zabývám černými dírami, objekty s tak silnou gravitací, že ji v pozemské laboratoři ani vzdáleně nedokážeme napodobit. Můžete říci, že z toho v dohledné době žádná aplikace nebude, je však třeba se na vše dívat budoucíma očima. Příkladem z minulých desetiletí může být výzkum, jak vzniká energie v nitrech hvězd včetně našeho Slunce. Jde o slučování lehkých prvků za ohromných tlaků a teplot a tyto reakce jsou daleko efektivnější než štěpit uran. Nyní se už investují ohromné prostředky do vývoje fúzních reaktorů, v nichž se snažíme napodobit podmínky, o nichž bychom bez výzkumu vesmíru možná ani neměli tušení. Až hvězdy opravdu dokážeme napodobit, například na zařízení ITER, které se za mezinárodní spolupráce buduje ve Francii, bude to mít ohromný ekonomický přínos. Začneme elektřinu vyrábět zcela novým způsobem.