Pandemie koronaviru, narušené dodavatelské řetězce a válka na Ukrajině znovu rozvířily debatu o potřebě soběstačnosti. Má o ni stát usilovat za každou cenu? A v čem? Je výhodnější pokrýt produkci základních potravin z domácích zdrojů? Shoda nad těmito otázkami neexistuje. Týdeník Ekonom zjišťoval, jak moc je Česko soběstačné a do jaké míry má smysl o soběstačnost usilovat.

Jednoznačná odpověď neexistuje. „Když přijde taková extrémní situace, jako je válka nebo pandemie, kdy zůstane celý stát zavřený, tak se soběstačnost jeví logicky. Potravinová, energetická, léková soběstačnost. Krátkodobě je to velmi výhodné. Dlouhodobě to ovšem nic dobrého nepřináší,“ říká ekonom KPMG Adam Páleníček.

Pokud bychom chtěli soběstačnosti dosáhnout ve velkém měřítku, může to být podle Páleníčka rizikové. „Předlistopadový režim se snažil o částečnou soběstačnost a k prosperitě to nevedlo. Komplexní soběstačnost je úplnou chimérou, obzvlášť u tak malé země jako Česko. Soběstačnost v konečném důsledku způsobuje růst cen a obecný nedostatek. Vždyť situace na trhu i ve společnosti se stále a často nepředvídatelně mění. Jeden příklad: Ještě nedávno byla obří sháňka po rouškách, teď to však vypadá, že už nebudou potřeba,“ říká.

Pivaři mohou být v klidu. V produkci zlatavého moku je Česko v posledních třiceti letech více než soběstačné. Navíc se vaří z velké části z českých surovin.

U potravin či energií na tom není Česko z hlediska soběstačnosti zrovna nejlépe. Na rozdíl od energetických surovin se alespoň u potravin může Česko spolehnout z větší části na evropské země. Jako celek je Evropská unie soběstačná a podle propočtů České zemědělské univerzity by se to nemělo do budoucna příliš měnit. „Nějaká laťka pro minimální potravinovou bezpečnost by tu existovat měla. Za zdravých považujeme nějakých 70 až 75 procent podílu domácí produkce na spotřebě. Pod touto hodnotou stát riskuje. Mohou přijít neočekávané situace, jako je covid nebo krize na Ukrajině, kdy se dodavatelské řetězce zbortí, a pak některé zboží buď není, nebo se prodává draze,“ říká prezident Agrární komory Jan Doležal.