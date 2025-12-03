Multikulturalismus v současné podobě selhal a snaha nikoho nediskriminovat vedla ve Velké Británii k tomu, že úřady roky přehlížely organizované zneužívání dívek gangy migrantů. John O’Sullivan, legenda britského konzervatismu a politický poradce bývalé premiérky Margaret Thatcherové, označuje současný evropský přístup k multikulturní politice jako neudržitelný. Upozorňuje na dvojí metr zemí v přístupu k vlastním občanům a varuje, že ignorování kulturních rozdílů zadělává na ještě větší tragédii. „Nelze žít ve společnosti, kde závažný zločin proběhne s podporou státu nebo přivřením očí,“ popisuje. Situaci podle něj lze řešit, nebude to však snadné.

Zároveň bije na poplach v obraně. Evropa podle něj zlenivěla a v případě vojenského konfliktu by zjistila, že je v podstatě bezbranná. S odkazem na jednu z her George Bernarda Shawa s nadsázkou říká, že by se bránila čokoládovým krémem. Kritizuje i zelený environmentalismus, který ve své extrémní podobě představuje pro evropské země akt vážného sebepoškozování. „A jestli jsme se touto cestou vydali, nemůžeme se divit, že nás svět bere o něco méně vážně,“ říká O’Sullivan. V rozhovoru také nastiňuje, jak by se Evropa mohla inspirovat přístupem Thatcherové, známé jako Železná lady, a ukazuje, co mají společného populisté a konzervativci.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67820240-cokoladovym-kremem-nepritele-neporazite-poradce-thatcherove-o-slepe-ulicce-multikulturalismu-pravu-saria-a-ignorovani-zlocinu-migrantu  