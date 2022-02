Pandemie koronaviru má i pozitivní efekt. Řada lidí se v poslední době začala více starat o zdravý životní styl. Na to sází i česká potravinářská firma Emco. Prodeje výrobce müsli, ovesných kaší a tyčinek z obilovin táhnou mimo jiné nové produkty bez cukru. Během dvou let firma zvýšila obrat o třetinu na loňských rekordních 1,5 miliardy korun. Nyní vstupuje na nový trh. Vyrábí rostlinné alternativy masa a sýrů, navíc připravuje „ryby“ z hrachu.

Podle šéfa a hlavního majitele rodinného holdingu Martina Jahody, který Emco před dvěma lety převzal od svého otce Zdeňka, se posun lidí ke zdravějšímu životnímu stylu projevil i v další jeho firmě. Ta se zabývá analýzou pohybových možností dětí a organizuje pro ně speciální sportovní kurzy.

Dřív jste pracoval hlavně v marketingu pivovarnických firem a před dvěma lety jste od otce převzal řízení rodinné firmy Emco. Mezitím jste ale založil i firmu SportAnalytik, která doporučuje dětem, na který sport mají přirozený talent. Jak jste se k tomuto oboru dostal?

Jsem sportovní nadšenec a neustále jsem se zabýval tím, jaké jsou moje sportovní předpoklady, v jakém sportu bych mohl být opravdu dobrý. Máme čtyři děti, a když začaly dorůstat, začal jsem řešit, jakému sportu by se mohly věnovat. Jednou jsme se o tom bavili s mým nejlepším kamarádem, který byl v podobné situaci. Přišel s tím, že v Kanadě vznikl před olympiádou ve Vancouveru v roce 2010 program, kdy odborníci dětem na základě jejich fyzických předpokladů doporučovali, kterým sportům by se měly věnovat, pokud by chtěly využít svůj talent správným směrem a hlavně u sportu vydržet co nejdéle. Ten program spustil grant kanadské vlády, která chtěla obyvatele motivovat ke sportu. Mě to zaujalo jednak kvůli dětem jako řešení mé otázky, ale i jako obchodní příležitost.

Na tento kanadský program jste pak navázali?

Kanaďané nám vysvětlili, jak funguje jejich systém. Pak jsme se spojili s docentem Tomášem Peričem z FTVS, který nám pomohl s metodikou, jak otestovat jednotlivé schopnosti, jako jsou rychlost, vytrvalost, dynamika, síla, rovnováha a další, a to promítnout do konečného doporučení. Na základě toho jsme vyvinuli vlastní systém testování, kdy říkáme dětem, jaké mají silné stránky, na kterých by měly stavět svůj další sportovní rozvoj. Naším hlavním cílem není vybírat supertalenty, jen chceme zvýšit šanci, že průměrné české dítě bude sport bavit a zůstane u něj co nejdéle.

Podařilo se to přetavit i v dobrý byznys, jak jste předpokládal?

Je to super nástroj, dokonce jsme jej formou franšízy prodali asi do 25 zemí světa. Přesto sám o sobě příliš nemá byznysový potenciál, protože dává smysl každé dítě otestovat jednou nebo dvakrát za život, ale náklady na marketing a komunikaci jsou vůči tomu příliš vysoké. Nicméně v rámci této aktivity jsme se na různých akcích setkávali se stovkami rodičů a mnoho z nich nám vyprávělo, že naráží na jeden zásadní problém: existuje tu spousta sportovních klubů, kam mohou děti chodit, jenže tam pak musí docházet třikrát i víckrát za týden na trénink a k tomu je o víkendu zápas. Rodiče si myslí, že kluby vyvíjejí na děti příliš velký tlak. Navíc je pohyb jednostranný a dítě, zvlášť pokud nepatří mezi ty lepší, pak o sport postupně ztratí zájem. Rodiče proto chtějí, aby existovaly všestranné sportovní aktivity, které budou víc hravé, dítě na tom bude stavět a konkrétní sporty potom začne přidávat postupně. Na téhle logice je a byl postavený Sokol, ale při veškerém respektu, který k němu mám, trpí určitými handicapy. Proto jsme zkusili vymyslet projekt, který se tomu bude blížit. S využitím FTVS jsme vymysleli systém Gymnathlon, což jsou kurzy a kempy se všestranným sportovním základem pro děti od čtyř let.

Jak je tento program úspěšný po obchodní stránce?

Je úspěšný a nyní jsme ve fázi, kdy ho začínáme rozšiřovat do zahraničí. Už jsme v Rakousku a na Slovensku a půjdeme dál. Na rozdíl od samotného testování sportovních schopností dětí má dlouhodobý potenciál, protože v tomto programu děti zůstávají několik let. Postupně to získalo velký ohlas a dnes už pořádáme po republice asi 300 kurzů pro skoro pět tisíc dětí. K tomu máme kolem 30 letních příměstských kempů a letos poprvé uspořádáme i pobytový tábor. Rozvíjejí se tam základní sportovní schopnosti, ale hravou a prožitkovou formou. Dítě vůbec nesmí poznat, že to je záměrná fyzická aktivita. Od čtyř do šesti let je pohyb v rámci kurzů a kempů jenom všestranný, od šesti do devíti let už děti dělají šest základních sportů.

Jak tento váš program ovlivnila pandemie?

Koronavirus to sice celé zkomplikoval, na druhou stranu hodně zdůraznil potřebu pohybu a zdravého životního stylu. Čím dál víc rodičů se snaží děti motivovat ke sportu. Během lockdownů byli všichni doma a dospělí přemýšleli, co s dětmi, aby neležely doma na gauči a hýbaly se. Když uzávěry skončily, vedlo to k nárůstu počtu dětí, které k nám chodí.

Budete program rozšiřovat i pro starší?

Ve věku 12 až 15 let dítě většinou se sportem skončí a nemá prakticky možnost naskočit do jiného sportu jen tak pro zábavu. Může vstoupit do klubu, ale kroužky prakticky neexistují. Proto jsou lidé hodně odkázaní na indi­viduální sporty, jako je běhání, kolo a podobně. Jedním z našich dalších cílů je proto vytvořit podobný všestranný a hravý program pro dospělé.

V řadě kategorií rostlinných alternativ se v poslední době na trhu rychle zvyšují prodeje, takže v tom cítíme byznysový potenciál.

Bude to určené jen pro dospělé, nebo i pro teenagery? Přece jen dospělí se často organizují sami a pronajímají si ke kolektivním sportům tělocvičny a hřiště, ale pro kategorii teenagerů téměř nic neexistuje, pokud nechtějí sportovat vrcholově.

Ještě to nemáme tak rozpracované, takže zatím nevím, jestli to bude určené i pro teenagery.

Maso a sýry z hrachu

Vaše společnost Emco vyrábí müsli, kaše, tyčinky a další potraviny z obilovin, letos jste ale vstoupili do nového oboru – rostlinných alternativ masa a mléka. Hrál v tom nějakou roli i váš vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu?

Potkalo se v tom několik věcí zároveň. Jednak mi to přijde jako správný směr z pohledu celé společnosti, jejího zdraví a vůbec životního prostředí. Zároveň máme s tímto segmentem historicky pozitivní zkušenosti, protože mnoho let distribuujeme rostlinné alternativy mléka a jejich prodeje nyní rostou. I v řadě dalších kategorií rostlinných alternativ se v poslední době na trhu rychle zvyšují prodeje, takže v tom cítíme potenciál.