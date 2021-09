Alessandro Pasquale je součástí třetí generace italské podnikatelské rodiny, která se zaměřuje na nealkoholické nápoje. A patří v tom k předním evropským hráčům. Z linek 11 středo‑ a východevropských závodů firem sdružených pod hlavičkou Mattoni 1873 sjede ročně zhruba 1,6 miliardy lahví. Po loňském mírném poklesu obratu na 15 miliard korun, který nastal hlavně kvůli zavřeným restauracím a kavárnám v důsledku pandemie covidu, letos šéf a většinový majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale očekává meziroční nárůst ve dvouciferném tempu. K němu přispěje především to, že se lidé stále více zaměřují na zdravější životní styl.

Firmu, u jejíhož zrodu stál v roce 1873 podnikatel s česko‑italskými kořeny Heinrich Mattoni, převzal krátce po revoluci v roce 1989 otec dnešního majitele Antonio Pasquale. Pod názvem Karlovarské minerální vody ji v roce 2007 předal svému synovi, který rozjel expanzi v Česku i zahraničí. Největší přírůstky přišly v posledních třech letech, kdy koupil podniky nápojářského gigantu PepsiCo v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a posléze také předního srbského nápojáře Knjaz Miloš. Za akvizice dala firma, která od loňska nese dnešní název Mattoni 1873, celkem 10 miliard korun.

Nyní chce Pasquale expanzi zvolnit a zaměřit se na propojování celé skupiny a rozdělané projekty. Jedním z nich je i boj za zavádění plošného systému oběhu zálohovaných obalů nealkoholických nápojů, zejména PET lahví. To se Mattoni, která patří k hlavním iniciátorům tohoto konceptu v Česku, zatím nedaří. Šéf firmy ale věří, že to nadcházející volby změní.

Vyrábíte desítky značek nápojů, vaší vlajkovou lodí je ale minerálka Mattoni, kterou čerpáte z vrtů v Kyselce u Karlových Varů. Nemohou se její zásoby spotřebovat?

Mattoni se čerpá z hloubky 100 metrů, některé vrty jsou ale hluboké i 200 metrů a více. Je to vlastně poměrně stará voda. Když ji čerpáme, je v podzemí už 60 až 70 let. Jde tedy o vodu z velké hloubky, kde se neustále doplňuje dešti. Než dostanete povolení k využívání vrtu minerální vody, vznikne studie o rovnováze vodních zdrojů v oblasti. Oprávnění pak dostanete k tomu, že můžete vodu odebírat pouze do té míry, aby se nevyčerpala. Takže mattonku čerpáme z podzemních zásob v rovnováze s tím, jak se doplňuje.

Vody ale v mnoha částech světa ubývá a i v Evropě už to začíná být problém.