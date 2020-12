Když člověk nemůže do hospody, přijede hospoda za ním. Během uzavření restaurací pivovarníci rozjeli e-shopy i přímý rozvoz k zákazníkům.

Před vstup do Letenských sadů u Národního technického muzea přesně o půl jedenácté dopoledne přijíždí bílá dodávka. Zastaví, otevřou se boční dveře a sládek Pivovaru Lobeč Václav Kopecký začíná vydávat předem připravené objednávky zákazníkům a má i něco navíc pro náhodné kolemjdoucí. Na místě stojí 15 minut, potom nastartuje a zamíří na další stanoviště. Těch má v ten den před sebou ještě sedm.

"O rozvozu piva do okolních měst jsme několikrát přemýšleli už v minulosti. Vždycky jsme to ale zavrhli s tím, že se lidé přece neseberou a nepůjdou čekat přesně v tu a tu hodinu na příjezd pivní dodávky, když jsou v su­permarketech plné regály a konkurence je obrovská," líčí majitel lobečského pivovaru Pavel Prouza. O to větší bylo jeho překvapení, když na jaře v první vlně pandemie dodávka vyjela poprvé a prodala pivo za více než 50 tisíc korun. Za maloobchodní cenu. Od té doby už jezdit nepřestala.