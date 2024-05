Trh developmentu má za sebou dva roky útlumu, kdy se nové byty téměř neprodávaly. Vyrovnat se s výkyvy trhu ale není podle Dušana Kunovského, majitele developerské společnosti Central Group, největší výzvou tohoto podnikání. Největší rány zasazují developerům regulace a iracionální politická rozhodnutí. I v těžkých dobách musí stavitelé hledat nové obchodní modely, které jim pomohou byznys rozhýbat, nebo alespoň udržet.

Kunovský v rozhovoru pro Ekonom dále mimo jiné popisuje rizika spojená s nájemním bydlením, nastiňuje vývoj hypotečního trhu či shrnuje uplynulých 30 let, jež strávil v byznysu.

Na konci dubna se objevila zpráva, že Central Group vstupuje na trh s nájemním bydlením. Dosud jste přitom na nájemní byty díval trochu skrz prsty. Co váš postoj změnilo?

Dál platí, že Central Group je primárně developer, to znamená, že děláme akvizice pozemků, případně brownfieldů, jejich rozvoj a následně výstavbu a prodej bytů finálním klientům. Je pravda, že v minulých dvou letech jsme dostávali nabídky od investičních fondů, které měly zájem o vytvoření portfolií nájemního bydlení, ale ty pro nás byly absolutně nezajímavé. Jediné, s kým jsme navázali spolupráci, bylo Arcibiskupství pražské. Tam šlo ovšem o to, že oni měli pozemky, se kterými si developersky nevěděli rady. Směnou za tyto pozemky od nás získali asi sto bytů. A proč jsme teď změnili názor na nájemní bydlení? V posledních dvou letech jsme se museli na spoustu věcí podívat nově a hledali jsme, jak podpořit kvůli nedostupným hypotékám utlumené prodeje. V době, kdy hypotéky byly drahé, jsme viděli, že přichází řada klientů s vlastními zdroji a zhruba třetina klientů byt kupovala jako investici na pronájem. To nás vedlo k tomu, abychom vytvořili pilotní projekt investičních nájemních bytů. Vyčlenili jsme na něj jeden bytový dům, ve kterém si zájemci mohou koupit až tři byty určené na pronájem.

Proč pro vás nabídky na prodej bytů fondům nebyly zajímavé? Přece jen mohly do značné míry kompenzovat výpadek poptávky v řadách koncových zákazníků.

My jsme natolik orientovaní na finálního klienta, že když přijde fond a nabídne nám odkup 100 nebo 200 bytů v jednom typizovaném provedení, ale s výraznou slevou, tak to pro nás není výhoda. Zajímavé to může být pro developera, který čerpá bankovní úvěr a díky prodeji jednoho domu z projektu investičnímu fondu může bance prokázat, že má investora a částečně zajištěné financování. To u nás však nehraje roli. Central Group nepracuje s bankovními úvěry, ale s vlastními penězi, tak nemusíme bance předkládat žádné předprodeje.

Ve „veřejném zájmu“ je možné cokoliv

Někteří konkurenční developeři, například Trigema, si v uplynulých letech postavili bytové domy, které neprodali a sami je teď pronajímají. Proč ani tato možnost pro vás nebyla zajímavá?

Má to dva důvody. Jednak nám vytváření vlastního portfolia nájemních bytů nevychází finančně. Za druhé musím zcela otevřeně říct, že v tom vidíme i určitá politická rizika. Když firma vlastní velké množství bytů, tak do budoucna o ně může zpřísňováním regulací přijít. Je to prostě politicky lákavé sousto. Obávám se, že kdyby přišla nějaká anarchisticko‑levicová vláda, tak ve „veřejném zájmu“ vlastnictví většího množství bytů tak zreguluje, že jim to raději ještě darujeme a zachráníme si holou kůži, než nás potrestají. Tyto tendence jsme ostatně už viděli i v našem dřívějším velkém vzoru – Německu –, že vlastnictví něčeho tak žádaného, jako jsou byty, je potenciální politický terč. Politici v Berlíně vyhlásili referendum o tom, zda se mají za cenu podle umělého posudku vykoupit byty velkých vlastníků bytových domů. Němci se vyjádřili: ano, znárodněte jim to. A v důsledku politického tlaku byli nuceni někteří velcí vlastníci převést za nevýhodných podmínek do veřejného vlastnictví desítky tisíc bytů. Taková rizika se mohou objevit také v Česku.

Jak funguje váš program investičních nájemních bytů? V čem je jiný než výše popsané modely?

Jeho princip stojí na tom, že klient s námi uzavře smlouvu o smlouvě budoucí, vybere si platební kalendář, vybere si vnitřní provedení bytu ze dvou variant, plus je tam i základní vnitřní vybavení, jako jsou kuchyňská linka nebo vestavné skříně a některé drobnosti. Když byty dokončíme a zkolaudujeme, převedeme je do vlastnictví klienta. Klienti nám je pak poskytnou do pronájmu – buď na dva a půl roku, nebo na pět let, podle programu, který si sami zvolí. Pokud se klient rozhodne, že nám byt poté vrátí, odnese si pětiprocentní zhodnocení za každý rok. My neseme náklady na opravy případných poškození, daň z nemovitosti, platíme pojištění a neseme i rizika neobsazení bytu. Klient se nemusí vůbec o nic starat.