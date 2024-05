Už více než jedno desetiletí vyrábí česká společnost Lanex provazy, lana a tkaničky v ruském městě Orjol. Do společného podniku s tamním podnikatelem Igorem Melnikovem vstoupila v roce 2010. Ruský byznysmen dodal halu a své kontakty, Češi přinesli know‑how, stroje a další vybavení. Důvody pro vznik spolupráce byly dva. Prvním byly obavy z nové ruské legislativy, podle níž by Lanex jako západní firma nemohla soutěžit v tendrech pro ruské hasiče, záchranáře nebo bezpečnostní složky. „V minulosti byl dovoz části technologicky té nejméně náročné produkce Lanexu na ruský trh ekonomicky méně výhodný než výroba přímo na místě,“ vysvětluje druhý důvod mluvčí firmy Ivana Gračková. Co se zprvu zdálo jako prozíravá investice, dnes ale majiteli Lanexu Rudolfu Bochenkovi komplikuje život.

Lanex se v roce 2021 rozhodl navýšit podíl v ruské fabrice a od partnera odkoupil významný podíl. „To nám umožnilo začít plánovat další rozvoj továrny. Za tím účelem jsme hned poté investovali nemalé prostředky do převozu jedné technologické linky z České republiky do Ruska. Než se podařilo stroj spustit, začala válka na Ukrajině,“ vypráví Gračková. Investice se najednou stala v mnoha ohledech problematickou. I přesto se majitel rozhodl v jejím provozu pokračovat.

Odchod, útlum i vzkvétající byznys

Lanex se řadí mezi stovky zahraničních firem, které navzdory válce byznys s Ruskem z nejrůznějších důvodů nestoply. Například podle think‑tanku KSE Institute, který působí na Kyjevské univerzitě, pokračuje v běžném provozu v zemi agresora 1665 firem ze zahraničí. Další stovky pak byznys pozastavily, utlumily, anebo hledají cesty, jak co nejméně bolestně ruskou investici odepsat.

Český výrobce provazů patří mezi malé ryby. Na „seznamu hanby“ se najdou také názvy podstatně věhlasnějších a ekonomicky nesrovnatelně silnějších firem ze Západu. Svoje produkty podle KSE Institute v Rusku, byť někdy v omezené míře, dál vyrábí nebo prodávají třeba tabáková impéria Philip Morris a Japan Tobacco, potravinářské koncerny Nestlé, Mars, Ferrero, Coca‑Cola či Pepsi, producenti a obchodníci s drogistickým a dalším spotřebitelským zbožím jako Procter & Gamble, L’Oréal a Unilever a farmaceutické společnosti AstraZeneca, Sanofi a také česká Zentiva. V Rusku také dál fungují maloobchodní řetězce Metro, Globus a Auchan a východní trh neopustily ani některé velké finanční instituce, například Raiffeisen, Deutsche Bank nebo UniCredit.

České pivovary do Ruska neprodávají. Stopnout licenční výrobu Velkopopovického Kozla se ale mateřskému Pilsner Urquell nedaří. Foto: Shutterstock

V seznamu think‑tanku se vedle globálních obrů najdou i názvy dvou desítek českých firem. Část z nich je vedena v kolonce „pokračují v byznysu“. Vedle Lanexu či Zentivy jde třeba o výrobce technického kamene Technistone, výrobce psacích potřeb Koh‑i‑noor Hardtmuth nebo strojírenskou firmu Brano Group. Byznys většiny z nich s Rusy nicméně, zejména v porovnání s výše zmiňovanými nadnárodními korporacemi, v podstatě nestojí za řeč a tržby se většinou pohybují v řádu desítek milionů korun.

Drtivá většina českých firem ale mámení rublu odolala a z ruského trhu se stáhla. „Aktuálně žádná členská firma v Rusku nepůsobí. Ty, které tam podnikaly, změnily region působení,“ potvrzuje například mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Tomáš Dvořák.